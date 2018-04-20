Топ-5 лучших ультрабуков

Ежегодно на рынке появляется все больше тонких, легких и при этом универсальных ноутбуков. Конечная ступень эволюции портативных компьютеров — ультрабуки — завоевали сердца потребителей благодаря компактности и производительности. Мы расскажем о пяти лучших предложениях в сегменте устройств для профессиональных задач.

Apple MacBook Air A1466 (MQD32ua/A)

Достойное место в пятерке лучших ультрабуков занимает представитель «яблочной» корпорации. Хотя на смену MacBook Air A1466 пришла более компактная 12-дюймовая модель, он все еще пользуется популярностью.

Комплектуется ультрабук процессором Intel Core i5 пятого поколения в связке с интегрированным графическим процессором Intel HD Graphics 6000 и 8 ГБ оперативной памяти. Производительности достаточно для решения поставленных задач: от монтажа видео и редактирования фотографий до серфинга в интернете.

Экран с технологией TN+film, диагональю 13.3" и разрешением 1440×900 пикселей отлично подойдет для ежедневной работы. Инверсия цветов минимальна, и глаза при использовании практически не устают.

ASUS ZenBook 13 UX331UN

Если хочется немного поиграть на устройстве весом чуть более 1 кг, как нельзя лучше подойдет компактный ZenBook 13. Такую возможность обеспечивает мощный процессор Intel Core i5 8250U (1.6–3.4 ГГц), скоростной твердотопливный накопитель и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150.

Корпус полностью металлический, украшен классической отделкой в стиле Zen в виде расходящихся кругов. Сюда производитель поместил батарею 4-cell, а толщина устройства не превышает 13,9 мм.

Dell XPS 13 9360

Ультратонкие ноутбуки линейки XPS всегда удивляли практически безрамочными дисплеями. Каталог ноутбуков производителя пополнился самым компактным в мире 13-дюймовым ультрабуком с толщиной рамки вокруг экрана не более 6 мм. Еще одно преимущество — опциональный улучшенный дисплей с 5,7 млн пикселей, который может тягаться с эталонной Retina Apple. В дополнение панель IPS IGZO обеспечит широкий угол обзора (до 170°) и четкое изображение.

Интернет-магазин Brain предлагает найти вариант для себя. В каталоге представлены лэптопы с процессором Core i5 седьмого (Kaby Lake) поколения и 4 ГБ оперативки, а также более продвинутые модели с процессором Intel Core i7-7500U (2.7–3.5GHz) и объемом оперативной памяти 8 ГБ.

Lenovo Yoga 920 13

Наш рейтинг не мог обойтись без знаменитых трансформеров компании Lenovo. Яркий представитель линейки Yoga совмещает неплохую производительность, достаточную для работы и развлечений, с привлекательным дизайном. 13,8-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD и тонкими рамками обеспечивает безупречное изображение.

Acer Nitro 5 Spin

Трансформер компании Acer может похвастать необыкновенной мобильностью верхней крышки. Она способна поворачиваться на 360°. В плане производительности устройство может дать фору большинству конкурентов. Комплектуется ноутбук процессором Core i5 8250U, объем оперативки равен 8 ГБ, а объем HDD — 1 ТБ.