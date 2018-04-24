Праздник Святых Жен-Мироносиц: возрождение традиции

​​​​​​​В третье воскресенье после Пасхи православная церковь отмечает день, который имеет особое значение для всех верующих женщин, поскольку он является христианским аналогом 8 Марта. И хотя традиция празднования Дня Святых Жен-Мироносиц на долгие годы была забыта, сегодня она возвращается благодаря усилиям православной общины нашего города и неравнодушным харьковским предприятиям, таким как фармацевтическая компания «Здоровье».

По случаю проведения «подлинного международного женского дня», как его называют в православном мире, 22 апреля в Жено-Мироносицком храме Харькова была организована целая праздничная программа.

В этом году Божественную литургию совершил Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский. Правящий архипастырь поздравил священнослужителей и верующих с престольным праздником. Владыка Онуфрий отметил, что сегодня церковь молится за мирное небо над Украиной, за мир в каждом доме нашей страны.

По окончании богослужения в храме состоялся фестиваль православных песнопений «Хоровая Пасхалия», в котором приняли участие церковные и светские хоровые коллективы города Харькова.

Фармацевтическая компания «Здоровье», на средства которой был воздвигнут столь полюбившийся харьковчанам Мироносецкий храм, по доброй традиции после службы организовала благотворительный обед для прихожан. Праздничная трапеза собрала более 500 человек.

Подобные обеды по инициативе Александра Доровского, генерального директора компании «Здоровье», на данный момент проводятся в восьми православных храмах Харькова после воскресных служб и на все крупные церковные праздники.

А. Доровской, в свою очередь, поздравил Высокопреосвященнейшего митрополита Онуфрия, духовенство и верующих с праздником и пожелал всем мира, душевного тепла, любви и спокойствия в семьях.

«Жизнь Святых Жен-Мироносиц — пример настоящего служения, безраздельной преданности, способной выдержать любые испытания. Жены-Мироносицы показали нам всем пример самоотверженной любви, истинной веры и жертвенности. И, кажется, лучшего праздника, чтобы поздравить всех мам, бабушек, дочек, просто женщин, нельзя себе и представить — столь глубок заложенный в нем смысл, столько несет он нашим сердцам и душам», — подчеркнул А. Доровской.

Активное участие в православной жизни нашего города — осознанная позиция компании «Здоровье», которая постоянно расширяет инициативы, направленные на поддержку православной церкви и укрепление веры в сердцах людей.