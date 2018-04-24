Новый "Фокстрот" в Киеве - новая традиция флага над магазином в новом формате

Магазином на Позняках ритейлер продолжает открывать торговые точки нового формата образца 2018 года, обслуживает покупателей в концепции «омнипространство»* и развлечет на празднике интерактивами и акциями

27 апреля в торгово-развлекательном центре RIVE GAUCHE, расположенном в микрорайоне Позняки на Левом берегу Киева по ул. Здолбуновская, 15 А, состоится праздник открытия нового магазина «Фокстрот».

Новый столичный «Фокстрот» - девятнадцатый среди киевских магазинов ритейлера. Его общая площадь 647 м2, а размер торговой составляет 570 м2. В новом формате организовано специальное зонирование, уделено внимание различным категориям товара, которые собраны в удобные катмены - секторы для брендов. Есть зоны с самыми популярными и востребованными товарами (бьюти-техника), геймерский сектор (с оборудованием для широкой аудитории, а не только для игроков) и др. *Новый магазин работает в концепции «омнипространство»: если покупатель желает купить товар, не представленный на витрине супермаркета, продавец-консультант поможет найти или выбрать его в онлайн-магазине из более чем 20 000 товарных позиций. В торговом зале нового столичного «Фокстрота» особое внимание уделено сектору «покупка в интернете» и «пикап: закажи в интернете - забери в магазине».

С 27 по 29 апреля, в честь праздника открытия, в новом «Фокстроте» запланированы активные коммуникации с покупателями: впервые магазин стартует не церемонией разрезания ленточки, а поднятием уникального флага, атрибута именно этого «Фокстрота».

- Да, мы подчеркиваем не только особенность каждой торговой точки, но и ценность каждого клиента, его важность для нас, - рассказывает директор по маркетингу Алексей Филановский. - На каждом обновленном «Фокстроте» будет свой особенный флаг. Его поднятие в первый день работы покажет готовность коллектива предоставить комфорт и радость каждому, кто придет в «Фокстрот» за положительными впечатлениями от безупречной покупки. Это маркетинг хороших эмоций, на который мы делаем акцент в обновленных торговых точках.

К празднику в «Фокстроте» подготовили интересные развлечения в шотландском стиле – «настоящую» охоту в VR-секторе (зоне виртуальной реальности с возможностью демонстрации новинок и тестирования Техинком), соревнования по мини – гольфу и яркие фотозоны, соответствующие общему коммуникационному посылу новой рекламной компании «вперед за безупречностью».

Во время праздника открытия посетителей ждут акционные предложения: продажа товаров со скидками до -40% на все группы товаров, специальные ценовые предложения от популярных брендов.

Напомним, что 20 и 22 апреля состоялся рестайлинг «Фокстротов» в Харькове и Одессе: в новом стиле заработали магазин «Фокстрот» в Одессе по пр. Небесной Сотни, 2, с торговой площадью 977 м2 и магазин в Харькове на пр. Победы, 62, торговой площадью 1265 м2.

Справка: по состоянию на апрель 2017 года в Украине насчитывается 159 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, их торговая площадь составляет около 151 000 м2. В начале 2018 года количество участников «ФОКС клуба» составило 6750000 человек.