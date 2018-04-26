Современные тенденции складываются таким образом, что молодые мамы не могут сидеть долго в декрете. Главным вопросом при этом остается уход за малышом. Если нет родственников, которые могли бы присматривать за ребенком, то наилучшим вариантом является няня. Поэтому эта профессия пользуется большим спросом и хорошо оплачивается.

Особенности работы няней

Современные тенденции складываются таким образом, что молодые мамы не могут сидеть долго в декрете. Главным вопросом при этом остается уход за малышом. Если нет родственников, которые могли бы присматривать за ребенком, то наилучшим вариантом является няня. Поэтому эта профессия пользуется большим спросом и хорошо оплачивается.

Зачастую в няне нуждаются:

· Родители, которые имеют график работы по сменам либо вынуждены часто уезжать в другие города в командировки.

· При рождении двойни или тройни малютки могут отличаться по режиму, поэтому пока мама занимается одним, помощница помогает со вторым ребенком.

· Родители, которые заняты творчеством и посвящают этому много времени.

· Мамы и папы беспокойных детей. Как правило, помощница в такой ситуации необходима при возрасте малыша от 0 до 3 лет и зачастую в ночное время.

Обязанности няни

Работа няней предполагает постоянную ответственность и наличие способности находить общий язык с детьми. Необходимо не только играть с малышом, но и проявлять терпение, последовательность, уверенность. Эта деятельность значительно отличается от воспитателей в детском саду. К основным обязанностям относятся:

· соблюдение режима ребенка;

· обеспечение безопасности;

· осуществление прогулок с малышом;

· кормление ребенка согласно расписанию либо другим указаниям родителей, в том числе в ночное время (грудничковый возраст);

· купание и проведение другие гигиенических процедур;

· переодевание, подготовка ко сну.

Но зачастую няни на дому совмещают свои обязанности и помощницы по дому. В таком случае работодатель может к общему списку дел добавить выполнение определенных бытовых задач (стирка, готовка, уборка и т.д.).

Форма оплаты

При прохождении собеседования у работодателя няня должна сразу обговорить вопрос оплаты. Варианты могут быть различные, как фиксированные, так и почасовые. При этом, стоит помнить о том, что и режим работы может быть различным: ночным, дневным, на несколько часов и т.д.

Помимо этого существует еще масса аспектов, которые нуждаются в обязательном уточнении у родителей. Ведь данная работа предполагает не только большую ответственность, но и постоянный позитивный настрой и спокойствие.