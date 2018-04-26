1+1 медиа подарит грант на обучение в Высшей школе Media & Production

Высшая школа Media & Production группы «1+1 медиа» предоставит грант на бесплатное обучение на курс «Мастерство практического монтажа» и полностью покроет оплату занятий для победителя. Участник, занявший второе место, получит скидку 50% на обучение, третье − 20%.

Присоединиться к конкурсу на получение гранта сможет каждый желающий. Для участия в нем необходимо выполнить тестовое задание − собрать серию из 10 фото на любую тематику и 10 фото на тему «Время». Последнее обязательно должно быть различных планов, а именно − общий план, средний, крупный, макро. Собственные подборки участники должны отправлять на еmail-адрес Высшей школы school@1plus1.tv с пометкой «Грант». Заявки всех претендентов грантодатель рассматривает и оценивает самостоятельно.

Работы принимаются с 25 апреля по 7 мая 2018 года. Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам указанным на сайте Высшей школы в разделе «Контакты».

Обучение на курсе «Мастерство практического монтажа» начнется 19 мая. В рамках программы тренеры и кураторы научат и предоставят возможность освоить такую ​​креативную профессию, как режиссер монтажа, а также познакомят с «секретами» и приемами профессионалов этой сферы. Теоретическая часть будет включать изучение основ монтажа на основе просмотров фильмов, исследования режиссуры монтажа сцен мирового кинематографа, анализируя эволюцию монтажных инструментов и языка кино. Также будут изучаться законы монтажа и нарушения их в современном кинематографе и на телевидении. Практика будет составлять 50% обучения и проходить в студиях ТСН, Сніданок з 1+1 и на современном оборудовании и программном обеспечении группы «1+1 медиа». В процессе обучения каждый студент сможет создать собственное портфолио.

Пять лучших выпускников курса будут приглашены на работу и трудоустроены в 1+1 медиа.

«Монтаж − это всегда поиск новых форм и приемов, нового пространства и неповторимого времени/момента. Именно поэтому в тестовом задании для меня важно увидеть, как человек композиционно чувствует пространство и время, а, чтобы сделать выводы, достаточно 10 фото для каждой подборки. Среди заявок участников я не буду искать идеальные работы, ведь тогда нет пути для роста. Отдам предпочтение тем, кому есть чему учиться чтобы стать профессионалом», − комментирует Ольга Михальченко, куратор курса «Мастерство практического монтажа», руководитель отдела технической поддержки и постпродакшн, 1+1 Продакшн.