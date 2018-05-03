Туристическое страхование от «Оранта» - концентрируйтесь только на впечатлениях от поездки, о вашей защите 24/7 позаботимся мы.

От несчастного случая не застрахован ни один человек. Особенно это неприятно и финансово тяжело, когда находишься за пределами своей страны. Туристическое страхование обеспечивает комплексной защитой на время всего пребывания за границей и в случае возникновения непредвиденных ситуаций вам гарантированно окажут экстренную и медицинскую помощь, проведут диагностические процедуры 24 часа в сутки в любой точке мира. Одним из наиболее выгодных вариантов туристического страхования является программа от компании «ОРАНТА» на онлайн-сервисе oranta.ua.

Зачем это нужно?

Совсем недавно украинцам открылась возможность путешествовать без виз в 30 государств Европы. Большая их часть является странами, которые входят в Шенгенскую зону. Для посещения стран, не входящих в безвизовый пакет, необходимо оформление страхового полиса для получения визы и, конечно, полис является гарантией защиты здоровья вас и вашей семьи при возникновении непредвиденных ситуаций во время путешествия.

Какие варианты доступны?

Компания «ОРАНТА» предлагает три пакета туристического страхования. Выбирать один из них стоит в зависимости от цели поездки. Это позволит путешествовать максимально защищенным и поможет предотвратить непредвиденные финансовые затраты.

Сумма страхового покрытия может быть 30000 евро или 50000 долларов – это зависит от того, куда вы планируете отправиться. Если путешествие планируется в страны Европы или Шенгенской зоны, то сумма покрытия будет составлять 30000 евро. Максимальный вариант страхового покрытия для поездки в Австралию, Канаду, Перу, США и некоторых других стран составит 50000 евро.

Удобство и быстрота оформления

Время – бесценный ресурс, который страховая компания старается экономить. Именно поэтому каждый желающий может оформить туристическое страхование в режиме online с максимальным для себя комфортом и в любое удобное время. Для этого необходимо зайти на сайт компании oranta.ua и заполнить основные данные на себя или на членов вашей семьи, в том числе на несовершеннолетних детей. После подтверждения платежа, полис будет отправлен в электронном виде на указанный адрес электронной почты. Электронной версии полиса достаточно для совершения поездки.

Если же необходим оригинал документа (для посольства) с печатью - Вам необходимо обратиться в любое отделение компании ОРАНТА и предоставить полис для подтверждения,

В любой день и любое время

Компания «Оранта» в любое время с вами, ведь в ней работает поддержка клиентов 24/7. Любой вопрос или возникшая ситуация будет решена оперативно и качественно. В случае, если наступило страховой случай, при котором требуется оказание медицинской помощи, необходимо звонить в Ассистирующую компанию по номеру, указанному в оферте или на сайте компании. Далее необходимо выполнять инструкции оператора.

Страховая компания способна дать вам то, что невозможно оценить – чувство уверенности и защищенности. И тогда любая поездка, командировка и путешествие будет складываться только из положительных моментов – из Ваших впечатлений.