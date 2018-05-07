В ТРЦ Art Mall открылся второй магазин Designer’s Room POP-UP store украинских дизайнеров

Бутик будет работать в течение двух месяцев.

30 апреля в ТРЦ «Art Mall» открылся второй магазин украинских дизайнеров нового для Украины формата – Designer’s Room Pop-Up Store. Первый успешно работает в ТРЦ Караван. Об этом сообщила учредитель бутика Лидия Маркова.

В магазине представлена одежда и аксессуары модных украинских fashion-дизайнеров — Brooklyn, 7/11, KAPTSOVA, KRIZA, Vasilyev, HELISSEN, VivendY by Misuragina Larysa, Berla, Zephyros, Studio Forbatki и др.

Pop-Up Store будет работать в течение двух месяцев – с 1 мая по 30 июня на первом этаже ТРЦ. Данный проект уникален и предоставляет возможность всем желающим поближе познакомиться с украинскими брендами и их коллекциями, а также направлен на развитие фешн-индустрии Украины и продвижение украинских брендов.

Торгово-развлекательный центр «Art Mall» является самым насыщенным по возможностям детских и семейных развлечений в Киеве. Кроме присутствующих здесь брендовых магазинов одежды, обуви, косметики и гипермаркета Fozzy, вся концепция ТРЦ направлена на развитие и усовершенствование качества семейного досуга, на постоянной основе здесь проводятся мероприятия различного масштаба, где можно активно и познавательно отдохнуть со всей семьей, даже с самыми юными посетителями.