1+1 медиа начала ретранслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ в интернете на 1+1 video

Начиная с 10 мая, сервис онлайн-телевидения 1+1 video будет ретранслировать эфиры телеканала UA: ПЕРШИЙ. Вместе с программами общественного вещателя на веб-ресурсе 1+1 медиа станут доступны трансляции международных событий, в том числе и Евровидения-2018.

Платформа 1+1 video рассчитана на аудиторию, которая любит смотреть телевидение в интернете, поэтому сотрудничество с телеканалом UA: ПЕРШИЙ увеличит количество контента, который 1+1 медиа может предложить своим зрителям в сети.

«Ретрансляция эфира телеканала UA: ПЕРШИЙ принесет дополнительную ценность сервису 1+1 video, увидеть которую наши зрители могут уже сегодня во время просмотра прямого эфира второго полуфинала Евровиденья-2018 с любого устройства и в любом месте, где есть интернет», – отмечает директор диджитал-направления 1+1 медиа Анна Ткаченко.

«Мы рады, что зрители цифровых платформ смогут насладиться качественной трансляцией Евровидения-2018, а сотрудничество с сервисом 1+1 video сделает общественное вещание доступным новым аудиториям», – комментирует генеральный продюсер по развитию ПАО "НСТУ" Николай Ковальчук.

В будущем медиагруппа планирует увеличить количество телеканалов и часов видеоконтента, которые можно будет смотреть в интернете на платформе 1+1 video, и таким образом сделать ТВ-контент доступнее за рамками телеэкранов.