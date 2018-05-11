ООО «ТРК «Студия 1+1» будет частично принадлежать сотрудникам

Сегодня, 11 мая 2018, 1+1 медиа сообщила об изменении структуры собственности. Отныне 7,5% будет принадлежать сотрудникам компании.

«Мы уверены, что 1 + 1 медиа − это в первую очередь люди, которые работают в компании и воплощают идеи, изменяющие каждого из нас. Приятно, что это понимает не только менеджмент группы, но и владельцы компании», − прокомментировал генеральный директор 1+1 медиа, Александр Ткаченко.

Свою долю в компании получили сотрудники: Белостокская Элла Валерьевна, Горбунов Юрий Николаевич, Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна, Демченко Ирина Алексеевна, Жмакин Юлия Владимировна, Загородний Александр Васильевич, Ковалев Артем Владимирович, Кошеленко Ольга Сергеевна, Кашпор Ольга Михайловна, Мазур Алла Григорьевна, Моторный Александр Николаевич, Найда Иванна Анатольевна, Наливайко Софья Александровна, Несмиян Елена Владимировна, Опаленик Роберт Миронович, Павелецкая Светлана Александровна, Пахольчук Ярослав Валерьевич, Попов Сергей Валерьевич, Раевская Наталья Николаевна, Сеничкин, Слисаренко Ольга Викторовна, Сухенко Максим Анатольевич, Таран Лидия Анатольевна, Ткаченко Анна Владимировна, Ткаченко Александр Владиславович, Шиленко Максим Владимирович, Чмиль Мария Николаевна, Ясинский Станислав Сергеевич.