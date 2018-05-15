Людмила Демченко: налоговые инспекции в районах Киева станут фронт-офисами столичного главка ГФС

В рамках второй волны реорганизации органов фискальной службы Государственные налоговые инспекции в районах Киева присоединяются к Главному управлению ГФС. Об этом сообщила начальник городского главка ГФС Людмила Демченко.

После реорганизации ГНИ и ГФС образуют единое юридическое лицо на уровне Киева, а налоговые инспекции будут выполнять роль фронт-офисов главка ГФС в районах столицы.

Напомним, по итогам первой волны в столице появился централизованный аудиторский центр – Офис аудита. Он объединил подразделения, проводившие налоговые проверки. Также уже реформированы подразделения налогов и сборов с юридических лиц, физических лиц, контроля оборота и налогообложения подакцизных товаров и погашения налогового долга.

Таким образом, вся контрольно-проверочная работа перешла к главку ГФС Киева.

«Очередной этап реорганизации позволит построить эффективную систему администрирования налогов в столице и обеспечить предоставление качественных сервисных услуг бизнесу и гражданам. На сегодняшний день наша главная задача – чтобы налогоплательщики не почувствовали никаких неудобств, связанных с внутренними процессами преобразований», – отметила Людмила Демченко.

Напомним, реорганизация фискальной службы осуществляется на основании постановления Кабинета Министров Украины от 28.03.2018 №296 «О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы». Для исполнения постановления созданы комиссии по реорганизации терорганов ГФС, а также рабочая группа по мониторингу выполнения мероприятий, связанных с реорганизацией налоговых инспекций. Группа координирует реорганизацию подчиняющихся ГНИ, обрабатывает и рассматривает вопрос комиссий по реорганизации, а также оказывает помощь в их решении.