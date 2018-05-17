Футболисты клуба «Динамо» поздравят «Фокстрот» с майскими открытиями

Ритейлер порадует своих покупателей праздниками по поводу открытия нового магазина в Днепре и двух реформатированных в Киеве и Львове

25-27 мая обновленный магазин «Фокстрот» в Киеве в ТРЦ «Проспект» (ул. Гната Хоткевича, 1-в) начнет свою работу с масштабного праздника. Для гостей торгового зала, занимающего площадь 1000 м2, предусмотрена яркая развлекательная программа. Посетителям поднимут настроение ведущий праздника и шоу барабанщиц, а также планируются кулинарные мастер-классы от производителей кухонной техники по приготовлению как простых, так и изысканных блюд.

А 26 мая посетителей столичного «Фокстрота» в ТРЦ «Проспект» ждет настоящий подарок: с 11.00 до 13.00 они познакомятся и пообщаются с игроками ФК «Динамо» и даже сразятся с ними в футбол на игровой приставке (трансляция соревнования будет осуществляться в онлайн режиме). В честь открытия магазина в Киеве «Фокстрот» подготовил праздничные скидки на товары и розыгрыш подарочных сертификатов.

– В каждой торговой точке мы создаем уникальное омнипространство и атмосферу, – рассказывает директор по маркетингу Алексей Филановский. – Чтобы каждый, кто придет в «Фокстрот» за положительными впечатлениями от безупречной покупки, почувствовал наше желание и готовность соответствовать ожиданиям покупателя. Это маркетинг хороших эмоций, на который мы делаем акцент в торговых точках и интернет-продажах в рамках новой стратегии «Вперед за безупречностью!».

С таким же безупречно праздничным настроением 25-27 мая готовятся к открытиям еще два магазина «Фокстрот». В Днепре в ТРЦ «Караван», по ул. Нижнеднепровской, 17, откроется новый магазин «Фокстрот». А во Львове горожанам и гостям города предложат оценить новый формат уже работающего магазина в ТЦ «Вам» (пр. Красной Калины, 62). Посетители также станут участниками развлекательной программы, конкурсов, игр и викторин в формате шотландских развлечений под слоганом «Вперед за безупречностью».

Справочная информация: по состоянию на май 2018 года в Украине работает 160 супермаркетов ТМ «Фокстрот». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, их торговая площадь составляет около 150 000 м2.

В 2018 году сеть начала рестайлинг и планирует открыть около 40 магазинов в новом стиле. В апреле в сети «Фокстрот» открылось три новых магазина в Киеве, Харькове и Одессе.

Бренд «Фокстрот» развивается в формате омниканальности, сочетая онлайн и офлайн форматы торговли. Количество участников программы лояльности «Фоксклуб» превысило семь миллионов человек.

Партнерство бренда «Фокстрот» с футбольным движением Украины началось в 2011 году с реализовации партнерской программы с многократным чемпионом Украины ФК «Шахтер» к 75-летию клуба под лозунгом «Фокстрот болеет – футбол побеждает» в рамках турниров Кубка Украины и чемпионата Украины по футболу.

В 2017 году ТМ «Фокстрот» стала генеральным партнером Украинской Премьер-лиги по футболу. ТМ «Фокстрот» также была спонсором суперкубка Украины по футболу-2017, который открывал новый футбольный сезон и стал одним из популярных событий футбольного года. С 2005 года ежегодно проводится внутренний чемпионат ТМ «Фокстрот» по футболу, сильнейшие игроки участвуют в ежегодном корпоративном турнире по футзалу на кубок ГК «Фокстрот».