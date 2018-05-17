BROCARD открыл первый Niche Bar в Одессе

15 мая 2018 года сеть парфюмерно-косметических магазинов BROCARD открыла в ТРЦ «Европа» первый в Одессе BROCARD Niche Bar – концептуальный бутик нишевой парфюмерии.

Портфолио нишевых брендов одесского BROCARD Niche Bar включает Amouroud, Atelier Cologne, Atelier Flou Paris, Escentric Molecules, Esteban, Etat Libre d'Orange, Franck Boclet, Gritti, Herve Gambs, Histoires De Parfums, Hugh Parsons, Laboratorio Olfattivo, L'Artisan Parfumeur, LM Parfums, Maison Margiela, Montale, Penhaligon's, Tiziana Terenzi, Tom Ford, Zarkoperfume и другие.

Формат BROCARD Niche Bar предусматривает особую атмосферу и сервис: парфюмерные эксперты погружают клиентов в мир ароматов «не для всех», проводят индивидуальные консультации и презентации, рассказывают истории брендов и их создателей, ингредиентов и композиций.

«Парфюм – это не просто ароматная жидкость в красивом флаконе. Это характер, настроение, эмоции и мечты человека, который его носит. Нишевая парфюмерия – это haute couture, высокая мода в мире ароматов. Ее ценители смелы настолько, что не боятся отличаться от других и выражать свой внутренний мир через нетривиальные ароматные образы. И могут себе это позволить, – отметила Лариса Голованова, руководитель нишевого направления сети BROCARD».

Дизайн BROCARD Niche Bar сочетает аскетичную простоту стиля лофт, визуальную легкость и скандинавский минимализм с утонченной роскошью премиального бутика. Процесс выбора аромата проходит в формате дегустации – за барной стойкой из стекла и бетона, которая словно парит в воздухе.

Первый BROCARD Niche Bar открылся в киевском БЦ «Леонардо» в ноябре 2017 года. До конца 2018 года BROCARD планирует открытие нишевых бутиков в крупнейших городах Украины.

О компании:

ООО «Брокард-Украина» управляет магазинами парфюмерии и косметики под торговыми знаками BROCARD, развивает бренды М.А.С и Kiehl's в Украине. На сегодняшний день в 25 городах работают 97 магазинов общей площадью около 31 тыс. кв. м. и интернет-магазин Letu.ua. По результатам 2017 г. общий оборот сети составил 3,5 млрд. грн., сеть посещают 1 миллион 300 тысяч постоянных клиентов, количество сотрудников – более 1500 человек. «Брокард-Украина» входит в 500 крупнейших компаний в Украине (delo.ua, 2016). BROCARD – лучшая сеть парфюмерно-косметических магазинов (премия «Выбор потребителя» 2014-2017).

www.brocard.ua