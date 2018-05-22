ГК «Фокстрот» поддержал медиаквест «Создай свою территорию безопасности»

Журналисты попробовали себя в роли спасателей и сдали экзамен по правилам безопасного поведения.

В Запорожье состоялся Всеукраинский квест для работников масс-медиа: «Создай свою территорию безопасности». 18-19 мая в учебном заведении «Запорожская Сечь» военно-спортивного профиля семь команд СМИ из Киева, Запорожья и области соревновались между собой в ловкости, спортивном ориентировании и знании правил безопасного поведения по маршруту «Безопасная прогулка». Организаторы – ГУ ДСНС Украины в Запорожской области, Запорожская областная организация НСЖУ, ЗНВК «Запорожская Сечь» военно-спортивного профиля, Союз журналистов (ЗОО НСЖУ) и Социальный проект «Школа безопасности» Группы компаний «Фокстрот». Поставили цель – в начале лета как сезона отпусков с помощью журналистов популяризировать безопасный и здоровый образ жизни и призвали отдыхать активно, весело и безопасно.

Квест состоял из девяти этапов: «Спасательные работы в зоне техногенной аварии», «Меткий ствольщик», «Медицинский этап», «Метеорологический», «Психологический», «Переправа через воду и спасение утопающего», «Бревно», «Эхо войны», «Скалодром» и «Маятник». Соревнования начались с примерки на скорость костюма индивидуальной защиты и противогаза. Сложность заключалась в том, что снять спецодежду надо было настолько осторожно, чтобы его внешняя сторона не коснулась кожи (чтобы исключить риск условного заражения). Далее с помощью специального оборудования и страховки журналисты карабкались на самый верх скалодромной стены. Участники проходили психологические тесты, демонстрировали свои знания в медицине и метеорологии, искали «мины» и переходили по бревну через условную воду. Завершающим этапом соревнований стала борьба с условным «пожаром». Представителям СМИ пришлось надеть форму спасателей, взять пожарный рукав и сильным напором воды сбить баскетбольный мяч, потушив пламя.

Все участники квеста получили поощрение от социальных партнеров мероприятия, почетные грамоты и медали. Бронзовыми призерами квеста стала команда представителей центральных средств массовой информации – «КП в Украине», «Зеркало недели», Ukrainian Retail Association. Почетное серебро получила сборная газеты «Запорожская правда», «Новый день» и информационного портала Zabor. Чемпионами и безоговорочными лидерами стала команда журналистов региональных телевизионных каналов, а именно – «Z», «Общественное», «Алекс» и «ТВ-5».

Партнером квеста в Запорожье выступил социальный проект «Школа безопасности» Группы компаний «Фокстрот», ведь запорожская служба ДСНС является одной из самых активных в работе со школьниками по профилактике травмирования детей в непроизводственной сфере. Работа по популяризации правил безопасности среди детей в Запорожье и области результативна: так в 2016 году на пожарах Запорожской области не погиб ни один ребенок, и по сравнению с прошлым годом вдвое уменьшилось число травмированных.

– Медиа – это четвертая власть, авторитет для общества, при поддержке журналистов тема безопасности в быту будет популярнее, еще больше детей повторят правила безопасности, будут отдыхать радостно и с комфортом, а ведь комфортно там, где безопасно. Именно для этого наша «Школа безопасности» проводит различные обучающие мероприятия и привлекает внимание всех единомышленников в этой теме, – пояснила партнерство ГК «Фокстрот» в инициативе запорожских спасателей пресс-секретарь Фокстрота Алевтина Белецкая.

Справка: С 2003 года ГК «ФОКСТРОТ» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере, а с 2008 года ГКФ под девизом «Комфортно там, где безопасно!» реализует собственный социальный проект «Школа безопасности». При содействии специалистов ДСНС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». В интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около полумиллиона зрителей. По мотивам популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действуй правильно!». Совместно со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины бренд «Фокстрот» проводит «Уроки безопасности» для младших школьников. Более 30 000 дисков с мультфильмом и обучающих листовок было передано в школы и детские сады страны для обучения детей правилам безопасности. В марте 2013 г. проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 он стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации. Подробнее о социальном проекте «Школа безопасности» – http://foxtrotgroup.com.ua/csr/safety-school.html ​