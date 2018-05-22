Особенности конструкции и применение шарового приварного крана

Приварным шаровым краном называют особый вид запорной арматуры, в которой основной элемент имеет сферическую форму, присоединение к трубопроводу обеспечивается посредством применения сварки.

Конструкция этих изделий предельно проста, известны они уже много лет. Однако стали пользоваться спросом относительно недавно, когда при изготовлении начали применяться современные материалы – тефлон, синтетический каучук. Именно за счёт их присутствия в конструкции удалось добиться надёжной герметичности изделий и упростить над ними управление. При этом шаровый приварной кран – это универсальная арматура, что применяется даже в самых сложных условиях. Высокая надёжность соединения не допускает протекания жидкости даже при значительном давлении.

Области применения

Шаровые приварные краны нашли широкое применение в промышленности, коммунально-бытовом хозяйстве. В частности, их используют в секторе энергетики и теплоснабжения. Их устанавливают на самых ответственных, труднодоступных участках. Возможно применение на трубопроводах, что расположены в воде или под землёй.

Часто применяют шаровые приварные краны в оборудовании котельных, тепловых пунктов и насосных станций. Небольшой вес позволяет снизить массу всей конструкции трубопровода, затраты на его организацию. Традиционно используют шаровые краны в промышленных отраслях, где к надёжности коммуникаций выдвигаются высокие требования. В частности, их устанавливают на участках трубопровода, где не предвидится демонтаж.

Принцип работы

Основной элемент конструкции – сферическая деталь со сквозным отверстием. Ось этого шара расположена строго перпендикулярно по отношению к статичному корпусу. Ход для потока рабочей среды обеспечивается или прекращается путём воздействия на сферический элемент. При повороте вокруг оси можно выставлять его таким образом, чтобы отверстие в шарике совпадало по направлению с потоком жидкости, отчего та будет двигаться дальше по коммуникациям. Если требуется перекрыть течение, то нужно повернуть запорный элемент таким образом, чтобы глухая сторона сферы стала поперёк хода рабочей среды. Соответственно, отверстие при этом будет повёрнуто перпендикулярно течению, отчего движение жидкости ограничится.

Герметизация сферического элемента выполняется двумя разными способами, которые подбираются с учётом габаритов и назначения арматуры. Изделия небольшого диаметра оснащены плавающей запорной деталью. В больших кранах установлен шар на опорах. Иногда используют арматуру, что дополнена кольцами уплотнения для большей надёжности запорной функции. Управление осуществляется посредством поворота рукоятки или электропривода.

Преимущества и нюансы использования

В первую очередь это надёжность. Приварные шаровые краны за счёт способа крепления могут обеспечить полную герметичность даже в сложных условиях. Их можно использовать на трубопроводах с разной рабочей средой – водой, газом, нефтью и пр. Они одинаково эффективны при контакте с холодной и горячей жидкостью, выдерживают эксплуатацию в плохих погодных условиях, при изменении сезонов, резком перепаде температур. Также среди преимуществ стоит отметить:

доступность. Арматура недорогая и продаётся на сайтах, в магазинах;

небольшой вес. Эта особенность позволяет снизить массу всего трубопровода;

широкий выбор изделий разных габаритов;

низкий показатель гидросопротивления;

возможность пропускания потока среды в любом направлении;

простоту конструкции. В запорной арматуре этого типа в принципе нечему ломаться.

Шаровые приварные краны не требуют техобслуживания, удобные и лёгкие в управлении. Их можно быстро открывать и закрывать без применения специальных инструментов. Однако важно управлять запорной арматурой плавно. Резкое открытие может стать причиной гидроудара, который оказывает разрушительное действие на трубопровод. При всех положительных свойствах стоит отметить, что изделия не поддаются ремонту. Если шарик абразивно износился и плохо перекрывает поток рабочей среды, то кран придётся менять.