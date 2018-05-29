В Киеве представят мировые книжные бестселлеры

С 30 мая по 3 июня в Киеве будет проходить Международный фестиваль «Книжный Арсенал». Издательство #книголав представит книги, которые стали мировыми бестселлерами, сенсациями и настоящими хитами.

Майкл Вулфф

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа»

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» ‒ бестселлер New York Times. Книжку переведен в 39 странах мира. Украинское издание отличается пока является единственным, которое получило разрешение на использование обложки, разработанной отечественным дизайнером.

«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» уже через три дня после выхода разошлась тиражом свыше 1 миллиона экземпляров. Майкл Вулфф имел доступ к команде Трампа 18 месяцев, в течение этого времени он наблюдал за будущим президентом и его командой, чтобы составить портрет этой неоднозначной личности. Автор делает вывод, что все окружение Трампа считает нынешнего президента человеком, который неподходит для этой должности. Ведь он не ориентируется в конституции США и хорошо разбирается только на недвижимости. Однако Вулфф пишет не только о политическом, но и о личной жизни президента США. В чем секрет прически Трампа? Как он живет с женой? Автор дает ответы на неожиданные и провокационные вопросы.

Лэрри Вайдел

«Серийный победитель: пять действий для создания вашего цикла успеха»

Как найти энергию и время для новых идей? Почему одним из нас удается привлекать успех, а другим – нет? Что является залогом достижения сверхцели? Известный финансовый консультант Лэрри Вайдел дает ответы на эти вопросы, используя опыты миллионеров, спортсменов и супер-бизнесменов. Лэрри Вайдел определяет цикл из пяти шагов, к которым прибегают серийные победители, чтобы получить желаемое: принятие решения, перевиконування, корректировка, доведение дела до конца, постоянное совершенствование.

Эти, на первый взгляд, простые приемы выбиваются из представления большинства людей о концепции успеха. Вместо фантастической суперсилы персонажи Лэрри Вайдел отличаются упорством и кропотливым трудом, целеустремленностью и неутомимой работы над собой. Автор уверяет: если регулярно применять приведенные выше концепты в ведении бизнеса и повседневной жизни, можно достичь серийности в своих победах.

Елена Фавилли и Франческа Кавалло

«Сказки на ночь для девушек-бунтарок»

Сборник сказочных рассказов о реальных женщин, которые изменили мир. Для книги «Сказки на ночь для девушек-бунтарок» были собраны истории о жизни 100 выдающихся женщин со всего мира. К проекту привлекли 60 иллюстраторов, которые работают в разных стилях. Каждый разворот книги содержит небольшой биографический очерк в форме сказки и яркий портрет героини. В 2016 году кампания по сбору средств для первой книги собрала 675 тыс. долларов – в десять раз больше, чем автора проекта планировали. Книга вызвала большой интерес и большой спрос, и уже в 2017 начался сбор на вторую книгу для девушек-бунтарок. Новая кампания получила более 866 тыс. долларов, рекордную сумму для книжного проекта.

Популярность издания «Сказки на ночь для девушек-бунтарок» обусловлена тем, что она стала первым сборником такого формата о женщинах со всего мира и их выдающиеся поступки. Книга осветила актуальную и сегодня проблему гендерного неравенства, которая присутствует даже в развитых и прогрессивных обществах.

Саманта Хант

«Мистер Сплитфут»

Действие романа Саманты Хант, американской писательницы и сценаристки, разворачивается на севере штата Нью-Йорк. Две сюжетные линии мистически переплетаются. В одной сироты Рут и Нэт прибегают к спиритизму, чтобы вырваться из-под опеки религиозного Отца. В другой, тринадцать лет спустя, онемела при загадочных обстоятельствах Рут неожиданно появляется в жизни беременной племянницы Коры, чтобы вести ее пешком в неизвестном направлении... «Мистер Сплітфут» ‒ история про мошенников и фанатиков, равнодушие и секс, матерей и метеориты. Это повествование о болезненном взрослении в мире, где за ошибки приходится расплачиваться кровью, а живые бывают огиднішими за мертвецов.

Кейтлин Алифиренка и Мартина Ганди

«Я всегда буду писать в ответ»

Роман основан на реальных событиях, в частности, на истории американской дружбы девочки и африканского мальчика. Их познакомит случай, что изменит судьбы подростков. Книга стала бестселлером The New York Times и Amazon.com.

Все началось с домашнего задания. Учительница попросила Кейтлин и ее одноклассникам найти друзей по переписке из других стран. Большинство выбрали Европу, а Кейтлин написала в экзотической африканской стране, о которой девушка ничего не знала. Ее письмо получил Мартин из Зимбабве. Подростки шесть лет переписывались через океан. Поддерживая друг друга в беде и в радости, они стали лучшими друзьями. В книге Кейтлин и Мартин делятся воспоминаниями о совместном взрослении и о том, как этот опыт изменил их жизнь. «Я всегда буду писать в ответ» вдохновляет уважать разнообразие и творить добро. Это история о большой мир и неожиданно настоящие отношения.

Фредрик Бакман

«Человек по имени Уве»

Роман «Человек по имени Уве» ‒ литературный дебют популярного шведского журналиста, блогера Фредрика Бакмана. Книга вышла в 2012 году. На сегодня продано более пяти миллионов экземпляров. Роман «Человек по имени Уве» ‒ смешная, ироничная, трогательная и мудрая история о людях, которые по тем или иным причинам стали не нужны обществу. Сочинение о ежедневном мужестве жить и быть собой. Уве ‒ добрый ворчун, которого неоднократно испытывала судьба. Выйдя на пенсию, потеряв любимую жену, он вынужден заново искать смысл бытия. И хочет ли этого Уве? Каким бы печальным не был его выбор, мужчину ждет еще много любви, дружбы и приключений. В Швеции книга была экранизирована, фильм по роману Бакмана входит в список самых популярных лент страны всех времен. Роман стал бестселлером по версии New York Times, получив положительные отзывы литературных обозревателей, так и читателей.