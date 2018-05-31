Весна-лето 2018 года обещает быть для Xiaomi «горячим сезоном» - компанией запланирован выпуск немалого числа новых смартфонов. Уже на днях некоторые модели предстанут перед широкой публикой. Это будут как модернизированные, так и абсолютно новые гаджеты на рынке мобильных технологий.

На днях в сети интернет всплыл список всех телефонов Xiaomi, которые китайцы планируют выпустить до конца 2023 года. Всех их мы затрагивать не будем, а пройдемся только по тем смартфонам, чья дата выхода практически касается настоящего. Итак, поехали!

Сегмент премиум

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S

Представленный публике в марте, смартфон Xiaomi Mi MIX 2S работает на процессоре Snapdragon 845, 8 Гб оперативной памяти, а также располагает памятью 256 Гб (топовая комплектация). В активе системы также сдвоенная задняя камера с возможностью замедленной съемки и беспроводная зарядка.

Дисплей Xiaomi Mi MIX 2S - крупный 6.01 дюймов разрешения Full HD+. Что касается автономности, то она неплохая - батарея 3400 мАч предполагает полтора дня работы. ОС устройства - Android 8 Oreo «из коробки». Безрамочный, красивый, стильный, функциональный и многообещающий Xiaomi Mi MIX 2S, наверняка придется по душе взыскательному покупателю. В Украине за смартфон правят 600-620 долларов.

Средняя категория

Xiaomi Mi 7 (Xiaomi Mi 8)

Многообещающий флагман, который выйдет уже в конце мая. Одна поправка: забудьте о Mi 7, на самом деле, новый телефон будет называться Мі 8. Гаджет получит 3D сканер лица, аналогичный с Face ID, а также крупный дисплей на 6 дюймов с необычным соотношением сторон 19:9 и модной нынче монобровью.

«Железо» Мі 8 также не из робкого десятка: это топовый 8-ядерный чип производительности Snapdragon 845 с графикой Adreno 540 и внушительными 6/8 Гб ОЗУ. Нужные данные пользователь сможет хранить на 64/128 Гб встроенной памяти. Оценивается фаблет в 440$.

Бюджетные новинки от Xiaomi

«А что с «бюджетниками»?» - скажете вы. Отвечаем: сегмент недорогих смартфонов Сяоми пополнится несколькими новинками. Прежде всего, моделью Xiaomi Redmi S2 в корпусе из пластика, имитирующий металл. Смартфон крупноформатный, получил 5.99-дюймовый экран HD (1440 на 720 точек), формата 18:9. Система Redmi S2 состоит из процессора Snapdragon 625, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 внутренней. При желании, место для хранения данных можно увеличить с помощью карты microSD.

Главная фишка этой модели - фронтальная камера 16 Мп с искусственным интеллектом, опцией HDR и «улучшайзером» фото при плохом освещении. Основной модуль сдвоенный: 12 и 5 Мп с эффектом боке. Батарея смартфона 3080 мАч заряжается через привычный порт MicroUSB, наушники подключаются через разъем 3.5 мм.

17 мая новинка стартует в продажу в Китае, и совсем скоро будет доступна в Украине - по цене от 200$. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине Y.ua.

Последний из доступных на сейчас к покупке телефон серии Redmi - Xiaomi Redmi 5 Plus - уже можно купить по цене 210-220 долларов. Бюджетник с широкоформатным экраном IPS, процессором Snapdragon и емкой батареей, способен решить большинство задач, с которыми сталкивается 90% пользователей. Это и недорого, и весьма работоспособно.

Смартфон Xiaomi mi A2 - еще одно дешевое решение с продвинутыми камерами, выход которого ожидается летом-осенью этого года. В активе системы: 5.5-дюймовый экран Full HD, процессор с 8 ядрами Snapdragon 660 (частота такта 2.2 ГГц), а также 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянного накопителя.

Фото/видео отличного качества можно будет делать на 5-мегапиксельную основную и 12+12-Мп фронтальную камеры. Управляется система ОС Android One, среднестатистическую автономность устройству дает батарея 3080 мАч. В числе интерфейсов - Wi-Fi и Bluetooth. В продаже будет несколько вариантов цвета: красный, черный, розовое золото и, собственно, золото. Ожидаемая цена смартфона - 250 долларов.

Если вы не хотите ждать новинки и планируете купить что-то дельное уже сейчас, обратите внимание на предшественника mi A2 - модель Xiaomi Mi a1, которую уже можно купить за 240$, что на 60-70 долларов меньше, нежели стартовая цена продажи в Украине. Гаджет довольно неплохой по параметрам: имеет крупный экран Full HD, крутой 8-ядерный процессор Snapdragon 625, камеру 12 Мп с фазовым фокусом и двойным приближением. Практически оптимальный вариант на свои деньги!

В связи с выходом новинок, на сайте Y.ua сейчас можно купить телефоны из последних линеек с Xiaomi Mi A1, Xiaomi Redmi 5/5 Plus по лучшим ценам (цены снижены дол. на 60-70).