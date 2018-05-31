Игроки ФК «Динамо» поздравили «Фокстрот» с обновлением стиля

В мае ритейлер открыл новый магазин в Днепре, а в Киеве и Львове обновил формат.

В день финала Лиги Чемпионов, 26 мая, праздник торжественного открытия обновленного магазина «Фокстрот» (г. Киев, ТРК «Проспект», ул. Гната Хоткевича, 1-В) посетили футболисты ФК «Динамо» (Киев).

1000 кв. м торговых площадей магазина стали виртуальным киберфутбольным полем для динамовцев Евгения Хачериди, Александра Андриевского и Максима Коваля.

Киберкоманда со стороны болельщиков была отобрана накануне: ее участниками стали Валерий Швец, Евгений Скрипник и Денис Топаленко. Кстати, для того, чтобы принять участие в киберигре, они должны были зарегистрироваться в фейсбуке организаторов. Ребятам повезло - система Random отобрала для участия в благотворительном турнире со звездами украинского футбола именно их.

В финале кибертурнира мастер на настоящем и на виртуальном поле футболист Александр Андриевский обыграл болельщика Валерия Швеца. За выход в финал полагались подарки от организаторов.

- Я чаще играю в киберхоккей, но согласился попробовать свои силы и в киберфутболе, - сказал защитник «Динамо» Евгений Хачериди, поздравляя участников. - Мне было интересно сыграть с болельщиками и пообщаться с ними. Считаю, что турнир удался: это подтверждают полученные нами хорошие эмоции, не менее яркие, чем во время финала Лиги чемпионов.

Сразу после проведения социального турнира по киберфутболу звезд «Динамо» окружили фанаты и началась оживленная автограф-сессия. Игроки охотно позировали для совместных фото и делали селфи с болельщиками. «Фокстрот» отблагодарил футболистов: отныне у детей спортивной школы «Динамо» будет большая плазма и ноутбук.

В дни праздничных открытий магазинов посетителей ждала развлекательная программа, конкурсы, викторины и игра в минигольф в формате шотландских развлечений под девизом «Вперед за безупречностью!». Поощрением для гольфистов была возможность получить подарочную карту номиналом в 1000 грн. и право стать участником программы лояльности «Фокс клуба».

- Положительные эмоции и хорошие впечатления от безупречной покупки, готовность персонала предоставить сервис высшего сорта - такой акцент мы делаем в работе магазинов под брендом «Фокстрот», - рассказал директор по маркетингу ТМ «Фокстрот» Алексей Филановский.

На этом майские праздники в «Фокстроте» не закончились. 26 мая открылся новый магазин «Фокстрот», разместившийся на 750 кв м. торговых площадей, в Днепре в ТРЦ «Караван» (ул. Нижнеднепровская, 17). В этот же день львовянам и гостям города предложили оценить новый формат уже работающего магазина в ТЦ «Вам» по пр. Красной Калины, 62 с торговой площадью 1000 кв м. На его открытии для хорошего настроения были организованы демо-зоны с традиционным для Львова кофе, праздничные 30% скидки на товары, презенты в зависимости от суммы чека и розыгрыш подарочных карточек.

Справочная информация: в мае 2018 в Украине насчитывается 159 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины. Их торговая площадь составляет около 150 000 м2. В 2018 году сеть начала рестайлинг и планирует открыть около 40 магазинов в новом стиле. В апреле в сети «Фокстрот» открылось три новых магазина в Киеве, Харькове и Одессе. Бренд «Фокстрот» развивается в формате омниканальности, сочетая онлайн и оффлайн форматы торговли. Количество участников программы лояльности «Фокс клуба» в 2018 году превысило семь миллионов покупателей.

Партнерство бренда «Фокстрот» с футбольным движением Украины продолжается с 2011 года. Семь лет работала партнерская программа с многократным чемпионом Украины ФК «Шахтер». 75-летие клуба прошло под лозунгом «Фокстрот болеет - футбол побеждает» на турнирах Кубка Украины и чемпионата Украины по футболу. В 2017 году ТМ «Фокстрот» стала генеральным партнером Украинской Премьер-лиги по футболу. С 2005 года ежегодно проводится внутренний чемпионат ТМ «Фокстрот» по футболу, сильнейшие игроки участвуют в ежегодном корпоративном турнире по футзалу на кубок ГК «Фокстрот» и на всемирном чемпионате по футболу за кубок Samsung.