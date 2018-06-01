Как легально получить доступ ко всему функционалу PayPal в Украине

Финансовое исключение — один из сложнейших вызовов, стоящих перед современным миром, Украинцы знают об этом не понаслышке: функционал PayPal, одного из самых продвинутых и распространенных платежных сервисов, в нашей стране серьезно ограничен — можно платить, но не получать деньги. Это создает массу неудобств, особенно тем, кто занимается продажей своих товаров или услуг онлайн для зарубежной аудитории. Тысячи фрилансеров вынуждены постоянно изобретать велосипед и работать в три раза больше, чтобы только находиться на одном уровне с коллегами из тех стран, где функционал PayPal доступен полностью.

И как бы ни хотелось обвинить во всем PayPal, причина не в нем. Ключевая проблема — это доверие в интернете, недостаточно прозрачная и регулируемая сфера в нашей стране. Но, к сожалению, множество предпринимателей не добиваются успеха онлайн исключительно из-за того, где физически находятся.

Как открыть бизнес-аккаунт PayPal: 4 простых шага

Все электронные резиденты, которые успешно завели аккаунт PayPal с полным доступом к функциям и возможностям сервиса, прошли одну и ту же процедуру. Вот эти несложные 4 шага:

1. Подача заявки на электронную резиденцию.

Заявка оформляется на сайте программы e-Residency. Оформление заявки стоит 100 евро — они уходят на оплату административных издержек, проверку предоставленной в анкете информации полицией и пограничной службой Эстонии. Занимает это около 30 дней. Именно благодаря этому этапу все е-резиденты могут рассчитывать на надежную цифровую идентификацию с поддержкой от государства, которая в дальнейшем открывает многие двери для работы в сети.

После одобрения заявки стартовый комплект е-резидента, состоящий из ID-карты, специального кард-ридера и набора персональных пин-кодов, отправляют в ближайшее посольство Эстонии или другое место, которое выбирается заранее. Там их можно будет забрать уже в течение недели.

2. Открытие компании через e-Residency.

Главное преимущество е-резидента — пожалуй, возможность удаленно открыть компанию в ЕС и управлять ею из любой точки мира. Все, что для этого нужно — физический почтовый адрес в Эстонии. Ехать туда для его получения, опять-таки, не нужно: все можно получить онлайн. Также при желании можно воспользоваться услугами компании-регистратора из Эстонии, которая позаботится обо всех технических моментах.

3. Получить доступ к бизнес-банкингу ЕС для своей новой компании.

Банковский партнер программы e-Residency — финская FinTech-компания Holvi, которая позволяет владельцам бизнеса управлять всеми своими финансами через один удобный сервис. Каждая учетная запись имеет свой уникальный номер IBAN в ЕС, кроме того, для удобства ведения бизнеса к аккаунту сразу подключен торговый счет.

4. Зарегистрировать бизнес-аккаунт PayPal.

PayPal предоставляет вам возможность завести личный, премиум- или бизнес-аккаунт. Как электронный резидент с собственной компанией, вы можете открыть бизнес-аккаунт с доступом к широкому перечню функций. В первую очередь это неограниченные прием и отправка денежных средств по всему миру любыми видами платежей. Появляется возможность добавить на свой сайт платежные кнопки, использовать подписки или аукционы. Также можно подключить к PayPal свои номера IBAN и BIC.

Важный момент: так как компания технически является эстонской, убедитесь, что заходите на эстонский сайт PayPal (по умолчанию сервис отображает страницу, соответствующую стране вашего фактического местоположения).

Вот и все.

Всего 4 простых шага — и вы являетесь членом растущего сообщества предпринимателей-е-резидентов, для которых бизнес и доступ к PayPal и другим платежным сервисам открыт из любой точки мира.