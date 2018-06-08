Могут ли украинские выпускники поступить в учебные заведения Польши без посредников

Начало лета для выпускников, как и каждый год, не самая горячая пора, и это не из-за высокой температуры воздуха на улице. Совсем скоро стартует вступительная кампания, а потому нужно как можно быстрее определиться с учебным заведением, подготовить все необходимые документы и морально настроиться на серьезные перемены, которые ожидают в будущем. Но далеко не все абитуриенты и будущие студенты окончательно решили, какой именно учебное заведение будут посещать чуть ли не ежедневно следующие несколько лет. И вопрос «Куда поступать?» Остается открытым почти до того времени, когда уже пора отдавать оригиналы документов для зачисления на дневную или заочную форму обучения. Но пока еще есть время, давайте поговорим о том, действительно могут выпускники обычных украинских школ поступать в топовые вузы Польши, причем делать это без посредников.

В сети Интернет можно найти массу предложений от различных агентств, которые помогают абитуриентам за денежное вознаграждение стать студентами ведущих школ, колледжей и университетов Польши. Но мало кто говорит, что это можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо посетить сайт kudapostupat.com. Это самый большой, самый полный онлайн-справочник, в котором представлены рейтинг высших учебных заведений Украины и Европы. На сайте собрано 5746 школ, колледжей и университетов, расположенных в Украине, Польше, Германии, Англии, Чехии, Франции, Австрии, Португалии. Испании и др. Кроме этого, на нашем сайте постоянно обновляется информация о правилах поступления, актуальные новости для абитуриентов и выпускников, полезные советы. Мы регулярно проверяем рейтинги и дополняем существующую базу новыми странами и учебными заведениями.

Для того, чтобы вступить в долгожданный польский вуз без посредников, необходимо выполнить несколько несложных действий. Более подробно о подготовке, представление документов и сам процесс зачисления и выезда заграницу на обучение все желающие могут на нашем сайте kudapostupat.com.

Итак, что нужно для вступления в польский университет, школу или колледж:

1. Этап подготовки. Здесь мы не говорим о том, как искать или выбирать ВУЗ, специальность, направление обучения. На этом этапе оказываются выпускники и абитуриенты, которые уже принять окончательное решение и готовы к более решительным действиям. Отметим лишь один момент - выбранный вуз должен быть проверенным и надежным, работать не первый год и выдавать настоящие дипломы, а не подделку. Иными словами, штурмовать стоит только то учебное заведение, которое существует уже хотя бы несколько лет и не занимает последние позиции в рейтингах.

2. Подача заявки. На официальном сайте большинстве польских вузов размещают анкету или форму для заполнения, который необходимо подать вместе с документами. Именно по заполнению такой заявки нужно начинать. Также важно найти на сайте контактные данные (телефон, Skepe, адрес эл.почты) лица с отдела рекрутации, кто владеет одной из понятных для вас языков. В штате работников такого отдела заведения обязательно должна быть хотя бы один человек, который владеет украинским, английским, реже на русском.

3. Подготовка документов, необходимых для поступления. На сайте заведения также должен быть размещен перечень документов, отсканированные копии которых необходимо подать вместе с заявкой. После отправки пакета документов, необходимо дождаться сообщения с ответом, в котором подтвердят, что ваша заявка принята к рассмотрению.

4. Оплата за обучение. На следующем этапе необходимо осуществить финансовое подтверждение своих намерений учиться в польском вузе: оплатить указанную сумму за обучение и отправить квитанции в отдел рекрутации. Этап считается успешным, если комиссия принимает окончательное решение о зачислении и выдает официальное подтверждение об этом.

5. Условия выезда за границу для обучения. На этом этапе важно решить еще один важный вопрос - как получить визу для выезда. Как вступить в польский вуз без посредников мы уже узнали, осталось разобраться как туда поехать. Студенческую визу можно получить только при наличии оригинала решения о зачислении в учебное заведение в Польше.

6. Завершение. На этом этапе необходимо подготовить оригиналы документов, сделать их переводы и легализовать.

Чтобы более подробно узнать обо всех этапах вступления в высшее учебное заведение в Польше без посредников, заходите на наш сайт kudapostupat.ua.

Почему стоит искать учебные заведения вместе с нами? Все очень просто. Наш онлайн-справочник имеет наиболее полную и исчерпывающую информацию о различных вузах Украины и Европы. Только у нас вы сможете ознакомиться с полным рейтингом учебных заведений, узнать все актуальные новости, правила поступления, условия для обучения в лучших университетах своей страны, а также ближнего и дальнего Зарубежья.

Мы предоставляем всю необходимую информацию, чтобы каждый желающий мог воспользоваться возможностью учиться в вузе своей мечты.

Только на нашем сайте представлен наиболее полный рейтинг учебных заведений разного уровня аккредитации, формы собственности, направления и специализации. Мы подготовили такую ​​информацию о вузе Польши, которой нет ни на одном другом сайте: у нас представлены рейтинги ликвидных учебных заведений, специальностей, не получившие разрешения для проведения научной и исследовательской деятельности, а также перечень учреждений, которые не получили лицензию. Вместе с тем, мы постоянно обновляем актуальную информацию, которая будет полезной и интересной для поступающих. К примеру 29 июня появился обновленный рейтинг самых успешных высших учебных заведений Польши. Более подробно о рейтинге, популярные и востребованные специальности по различным направлениям обучения узнайте на нашем сайте kudapostupat.ua.

Стройте надежный мост в свое будущее, первой дощечкой на котором правильный выбор учебного заведения и специальности. Стройте свое будущее вместе с нами.