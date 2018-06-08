Египет – страна вечного солнца

Одной из стран, где можно отдохнуть на любой бюджет, является Египет. В 2015 году здесь произошёл ряд событий, значительно снизивший туристический поток. Государство быстро решило внутренние проблемы.

В 2018 году Египет открыт и безопасен для всех желающих. Приятным бонусом для туристов стали понизившиеся цены. Отдых иностранцев – основной источник дохода этой страны. Стоимость считается важным фактором любой поездки. Здесь с Египтом конкурировать трудно. Цена – это не единственное преимущество государства. Развитая инфраструктура, красивые места, великолепное море ждут каждого, кто решит посетить Египет. В данной статье расскажем об особенностях поездки, вариантах экономии.

Почему сюда

Мир огромен. Человеку не хватит жизни, чтобы посетить все его уголки. Но побывать в наиболее красивых местах может каждый! И эту страну можно смело отнести к списку интересных. Чем Египет привлекает туристов? Причин несколько:

1. Отличный сервис.

2. Масса развлечений.

3. Низкие цены.

4. Лето круглый год.

Захотелось отдохнуть, но не знаете, куда поехать? Туры в Египет – это оптимальный вариант. Добраться из Украины сегодня не проблема. Есть регулярные и чартерные рейсы. Не переживайте о безопасности семьи, друзей, себя. Туристические и культурные зоны тщательно охраняются государственными войсками. Никто не потревожит путешественников и отдыхающих.

Ключевые моменты

Поездка на территорию данного государства не требует тщательной подготовки. Необходимо забронировать билет на самолёт, номер в отеле. Это можно сделать через интернет на специальных ресурсах. Поиски хорошего варианта потребуют времени, так как предложений огромное количество. Обращайте внимание не только на фотографии, описание, но и ознакомьтесь с отзывами туристов, успевших побывать в конкретном отеле. Они укажут на слабые места.

При выборе авиабилетов есть три критерия: стоимость, удобство, комфорт. Длительность полёта от цены не зависит. На стоимость влияет провозимый багаж, питание, развлечения в самолёте. Необязательно тратить большую сумму. Поездка длится 4–5 часов, вполне можно обойтись без телевизора, обеда и прочих дополнительных благ. Билеты на самолёт лучше бронировать заранее, тогда вы сэкономите до 1 000–1 500 грн. за один.

Для посещения этого государства требуется оформление визы. Не нужно предварительно обращаться в посольство. Штамп проставляется в аэропорте. Документ нужен не всегда. В ряде случаев оформление визы необязательно. Нюансы знают только профессионалы, к ним и рекомендуется обращаться.

Итоги

Самостоятельная организация поездки не имеет сложностей. Однако для экономии времени, сил, дополнительной уверенности стоит обратиться в туристическое агентство. Не доверяйте молодым компаниям. Пример хорошего варианта – турагентство Makintour. Клиенту фирмы гарантирован ряд преимуществ:

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При обращении в Makintour поездка не обойдётся дорого. В отдельной категории есть горячие предложения и варианты на любой бюджет. Обязательно присмотритесь к этой компании.

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