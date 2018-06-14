Украина может попасть в ТОП-30 самых богатых стран мира уже в 2030 году

Украина может попасть в ТОП-30 самых богатых стран мира. И этого мы можем достичь уже в 2030 году. Такое мнение высказали отечественные ученые на первом Национальном Форуме «Украина 2030».

На нем эксперты представили план развития государства на ближайшее десятилетие. Над доктриной работали 50 отечественных университетов почти 1, 5 года. Экспертам удалось математически вычислить, что мы можем достичь 10% роста ВВП ежегодно, а это 710-750 млрд долларов США. А еще способны преодолеть коррупцию, остановить отток кадров с государства и контролировать чиновников. И главное предлагают так называемую дорожную карту – конкретные инструменты и план действий на каждый год, чтобы достичь экономического чуда в 2030 году.

«У нас есть четкие предложения, антикризисные вещи, которые сегодня нужно сделать. Это детенизация, преодоления коррупции, и главное как это нужно системно сделать. Как уменьшить наш внешний долг, и сделать энергоэффективную страну. Это все у нас четко прописано в доктрине», - отметил один из авторов стратегии «Украина-2030», народный депутат Украины Сергей Тарута.