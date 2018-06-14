Украина может попасть в ТОП-30 самых богатых стран мира уже в 2030 году
На нем эксперты представили план развития государства на ближайшее десятилетие. Над доктриной работали 50 отечественных университетов почти 1, 5 года. Экспертам удалось математически вычислить, что мы можем достичь 10% роста ВВП ежегодно, а это 710-750 млрд долларов США. А еще способны преодолеть коррупцию, остановить отток кадров с государства и контролировать чиновников. И главное предлагают так называемую дорожную карту – конкретные инструменты и план действий на каждый год, чтобы достичь экономического чуда в 2030 году.
«У нас есть четкие предложения, антикризисные вещи, которые сегодня нужно сделать. Это детенизация, преодоления коррупции, и главное как это нужно системно сделать. Как уменьшить наш внешний долг, и сделать энергоэффективную страну. Это все у нас четко прописано в доктрине», - отметил один из авторов стратегии «Украина-2030», народный депутат Украины Сергей Тарута.