Обработка полей продолжается: МХП - о новой технике и экологической безопасности

МХП — вертикально интегрированная компания, которая является лидером по производству курятины, а также занимает ведущую позицию в растениеводстве. В Группу МХП входит ряд предприятий, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур.

Сейчас на полях холдинга продолжается сезон обработки посевов. Эти защитные меры критически важны для обеспечения высокого урожая. Мелочей здесь нет: свою роль играет и техника, и технологии, и применяемые вещества, и принципы, по которым проводится обработка.

Главная цель ежегодной обработки посевных площадей — защита растений от вредителей, что обеспечит высокий урожай и устойчивое ведение бизнеса в течение года. Этому способствует соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности МХП, которые включают политику экологической безопасности, стремление к использованию самых эффективных современных технологий и техники, а также ответственное отношение к людям, проживающим в районах расположения полей холдинга.

Обработка полей растениеводческих предприятий Группы МХП осуществляется согласно п. 6.1. Государственных санитарных правил 8.8.1.2.001-98 «Транспортировка, хранение и применение пестицидов в народном хозяйстве». Компания использует для обработки современные вещества, которые в распыляемых концентрациях не наносят вред людям, животным или насекомым. В частности, для борьбы со злостными вредителями кукурузы применяется инсектицид Кораген 20 к.с. производства ф. Дюпон де Немур С.А.С. Швейцария. Его безопасность подтверждает Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-05/13177 от 22.02.2012 г. Для борьбы с болезнями подсолнечника и рапса применяется фунгицид Пиктор к.с. производства ф. БАСФ СЕ Германия. Он зарегистрирован Министерством экологии и природных ресурсов, запись в государственном реестре под № 9306 от 18.12.2015 г., и выдано Свидетельство о государственной регистрации серии А № 05041. Для борьбы с вредителями рапса применялся инсектицид Бискайя 240 OD, о.д. ф. «Байер КропСайенс АГ» Германия, зарегистрированный Министерством экологии и природных ресурсов, запись в государственном реестре под № 10277 от 10.02.2017 г., и выдано Свидетельство о государственной регистрации, серия А № 05846. Все препараты прошли сертификацию по безопасности в странах ЕС.

Безопасность распыления защитных средств для растений также гарантирует использование новейшей техники: на полях холдинга работают опрыскиватели, оборудованные под систему точного земледелия. Встроенная «умная» техника позволяет четко контролировать параметры и площади распыления, траекторию, объемы и время использования веществ для обработки.

Дополнительный контроль за процессом осуществляется с помощью дронов, которые наблюдают за обработкой полей с воздуха, составляют карты прогресса и передают данные к внутренней системе управления земельным банком.

«Обработка полей — регулярная и досконально изучена процедура, — отмечает Алексей Сергиенко, руководитель агрономического отдела МХП. — Ответственное отношение ко всему процессу от его начала до завершения является безоговорочной необходимостью.

Ведь от качества техники, технологии, материалов зависят будущие урожаи, а также благосостояние окружающих сел. Как социально ответственная компания, МХП заботится о своей производительности исключительно с учетом того, как она отражается на успешности общества, страны».

Предприятия МХП активно внедряют в свою деятельность инновационные методы обработки земли, технику, средства защиты растений и тому подобное. Комплексный подход к «умному» земледелию — важный шаг к укреплению аграрно-промышленного комплекса Украины и расширению рынков сбыта отечественной продукции на международный уровень. Совместная работа, опыт поколений и достижения современности — мощная основа развития отечественной экономики, двигателем которого являются предприятия Группы МХП.

Информационная справка

МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки).

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс и т.д. — продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.