Президент УСПП Кинах представил концепцию Стратегии трансформации Украины

Позже будет разработан детализированный план дальнейших действий по внедрению концепции в жизнь.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах представил концепцию Стратегии трансформации Украины во время очередного национального форума «Трансформация Украины».

Он отметил, что проект стратегии разработан с привлечением представителей гражданского общества и представителей международного сообщества.

«Этот проект открыт к сотрудничеству со всеми, кто разделяет приоритеты национальных интересов государства Украина», - сказал Кинах.

Он добавил, что после форума будет разработан детализированный план дальнейших действий по внедрению концепции в жизнь.

В комментарии журналистам Кинах сообщил, что при разработке документа использовался опыт иностранных государств, в первую очередь – Центральной и Восточной Европы, Балтии, которые также проходят сложные трансформационные периоды.

«В основе стратегии в первую очередь - создание условий для формирования тех стандартов и показателей, которые формируют демократическое государство, начиная с Копенгагенских критериев, на которых построен Европейский Союз, и завершая конкретными программно-целевыми методами, направленными на решение наших проблем», - сказал глава УСПП.

Также он подчеркнул, что важным для стратегии является её восприятие в качестве концентрированной позиции гражданского общества.

«Стратегия не является продуктом отдельной политической партии или группы. В первую очередь стратегия направлена на то, чтобы задействовать тот громадный ресурс, который есть в гражданском обществе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей в конце прошлого года представил программу «Платформа экономического патриотизма», которая является комплексом мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.

Справка УНИАН. Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) – всеукраинская общественная неприбыльная организация, созданная 15 февраля 1992 года с целью защиты экономических и социальных прав промышленников и предпринимателей Украины. С 1999 года президентом УСПП является Анатолий Кинах.