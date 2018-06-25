Karavan kids fest: мир талантов и красоты

День дружбы в ТРЦ Караван отметили большим фестивалем детских талантов.

Karavan Kids Fest объединил финал конкурса детского рисунка, конкурс юных моделей, и даже презентацию фильма от автора, Марины Чепурко, а также целое действо, в котором приняли участие детские коллективы, солисты и спортсмены.

Участники соревновались не за внимание аудитории, призовые места либо подарки - основная цель каждого из них – показать и поделиться всем, что вдохновляет и зажигает сердца. Действо на главной сцене ТРЦ Караван не оставило никого равнодушным. «Мы очень гордимся, что с каждым фестивалем людей и компаний, которые поддерживают ArtKids Europe становится больше. Искренне благодарю каждого - благодаря вашей активной позиции и поддержке, все дети, кто вышел на сцену получат подарки и поддержку», - отметила заместитель начальника Государственной службы занятости (Центральный аппарат), основатель LuckyUkraine и соучредитель ВГО ArtFoundation Олеся Тарасенко.

Настоящий тайфун из подарков и призов на фестивале Karavan Kids Fest обеспечили друзья и надежные партнеры: Киевский Областной Центр Занятости, Киевский городской центр занятости, Караван ТРЦ Киев, сеть гипермаркетов Ашан, Denken Store, Coca-Cola Ukraine, Lantmännen AXA, Институт художественного моделирования и дизайна им. С. Дали, L'Kafa Group, British Study Centres Ukraine Парк Киевская Русь, Kompozit, Rotary Club Kyiv, Beauty Zone, I-MED, бренды: My Angels dress, мастерская Lovardi, ANNA YAKOVENKO, Kozlovskaya.

Медиа-партнеры - соорганизаторы мероприятия: журналы Super Lady magazine и Super Kids, LuckyUkraine.

Поздравить участников пришли: певица Ксанти, победительница Фабрики Звезд 4 Uli Rud, певец и шоу- мен Сергей Костецкий, певица Мальва, группа Cocos, Филипп Левшин, Kuptsova, и Евангелина Замула, которая представит Украину на детском Евровидении в Минске.

Атмосферу праздника создавали ведущие: Анастасия Смехова, блогер Елизавета Рудыка в платье от украинского дизайнера Anna Yakovenko, Олег Андронников и Тимофей Пугачев.

«Каждый человек неповторим, со своим внутренним миром и талантами - мы объединили детские таланты на одной сцене Karavan Kids Fest, чтобы показать, что красота и творчество – созидательная сила и самое главное объединить наши усилия, и с самого детства поддерживать и развивать стремление творить и созидать» - комментирует пресс-секретарь DCH Infrastructure & Real Estate Ирина Цицилина.