В десятку! ГК «Фокстрот» опубликовал юбилейный отчет о стойком развитии

Группа компаний «ФОКСТРОТ» опубликовала 10 нефинансовый отчет бизнеса о развитии по стандартам корпоративной социальной ответственности (КСО) как подписант Глобального договора ООН.

20 июня на сайте ГД ООН (Нью-Йорк) появилось подтверждение успешного прохождения процедуры нефинансового отчета Группой компаний «Фокстрот» (ГКФ), и компания получила активный статус. В документе проанализирована деятельность ГКФ в области корпоративной социальной ответственности с позиции системности и комплексности. В отчете отражены итоги работы ГКФ за 2017 год с акцентом на главных составляющих устойчивого развития - экономических, социальных и экологических аспектах деятельности бизнеса. При этом соблюдено основное требование - убедительно продемонстрированы три составляющие: подтверждение поддержки ГД ООН руководством компании, описание практических действий для внедрения принципов КСО, даны параметры измерения полученных результатов. В отчете указано, как на практике применяются принципы ГД ООН в ходе операционной деятельности по развитию брендов.

- Мы успешно справляемся с главной социальной задачей бизнеса – создавать рабочие места и платить налоги, - комментирует исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Более полумиллиарда гривен налогов заплатили компании нашей сети в 2017 году, около 3,5 тыс сотрудников было трудоустроено, а каждый продавец прошел десять онлайн курсов повышения квалификации на обновленном корпоративном портале SmartNet.

Результативным являются усилия ГКФ в 2017 году по решению важной социальной проблемы детского травматизма в непроизводственной сфере и обучение школьников правилам безопасного поведения в быту. В 2017 году продолжилось партнерство бизнеса с государственными органами в рамках социального проекта ГКФ «Школа безопасности» под слоганом «Комфортно там, где безопасно». 600 тыс пользователей канала Youtube стали зрителями мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь» (серии «Правила безопасности с электроникой», «Безопасная вода», «Пожар», «Поведение в супермаркете»), рекомендованного Министерством образования Украины для работы с младшими школьниками. Около 100 тысяч детей стали участниками профилактических Уроков безопасности, организованных в регионах страны специалистами Службы спасения ГСЧС Украины при партнерстве с ГКФ. По данным ГСЧС Украины, в 2017 году количество детей, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, снизилось в два раза: с 861 школьника в 2016 году, до 417 в 2017 году.

- Юбилейный, десятый нефинансовый отчет Группы компаний «ФОКСТРОТ» демонстрирует, что бизнес продолжает развитие по принципам КСО, - говорит Геннадий Выходцев, генеральный директор Группы компаний «ФОКСТРОТ». - Бренды, которые развивает ГКФ, удерживают лидерство в своих отраслях экономики и системно работают с учетом потребностей украинского общества.

http://foxtrotgroup.com.ua/csr/global-compact.html

http://www.slideshare.net/foxtrot_ua/zvit-z-progresu-foxtrot-2017

Справка: Глобальный договор ООН - инициатива ООН, направленная на поощрение социальной ответственности бизнеса и предоставления отчетов об осуществлении такой политики. Глобальный договор ООН декларирует десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Глобальный договор ООН является крупнейшей в мире инициативой корпоративной социальной ответственности. По состоянию на февраль 2017 года до Глобального договора ООН присоединилось более 9200 компаний и организаций из 166 стран мира.

Договор имеет две цели:

1. Сделать свои десять принципов главными в предпринимательской деятельности во всем мире.

2. Активизировать действия в поддержку более глобальных целей ООН, таких как цели развития тысячелетия и цели устойчивого развития.

Украинская сеть ГД ООН насчитывает 62 подписанта - предприятия, бизнес-структуры и общественные организации, и имеет в своем опыте десять отчетов о прогрессе.

В декабре 2006 года Группа компаний «ФОКСТРОТ» стала членом Глобального Договора ООН, добровольно взяв на себя обязательства следовать принципам корпоративной социальной ответственности в процессе развития бизнеса. ГКФ развивает такие ТМ как «Фокстрот», «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't (управление недвижимостью).