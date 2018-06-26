Кристина Соловий и Мария Бурмака выступят на главной сцене Via Carpatia в Криворивне

28 июня для гостей Первого Международного форума Центральной и Восточной Европы Via Carpatia в Криворивне Верховинского района на Ивано-Франковщине споют Кристина Соловий и Мария Бурмака. Певицы являются хедлайнерами грандиозного концерта в рамках музыкального фестиваля Sounds of Carpatia, который начнется в 19:00 на главной сцене Форума возле музея Ивана Франко. В этот день хедлайнерами вечера будут также группа Motanka, Gypsy Lyre и Sun Groove.

В рамках дневной программы фестиваля 28 июня зрители смогут насолодити выступлениями Романа Коляды, и групп Adm:t, РояльКіт Джалапіта.

Впервые в этом высокогорном районе обустроили настолько большую и технологически мощную сцену, на которой в течение трех дней будет выступать целая плеяда украинских звезд. В течение фестивальной недели участников ждет насыщенная культурная, интеллектуальная и развлекательная программа. Фестиваль продлится до 30 июня.