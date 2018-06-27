МХП: Экологическая безопасность - основа ответственного бизнеса

Руководствуясь принципами прозрачности и социальной ответственности, агропромышленный холдинг МХП, который является ведущим производителем курятины в Украине, подтверждает экологичность ведения бизнеса не только на бумаге, но и на деле: применяет энергосберегающие технологии, строит биогазовые комплексы для переработки органических отходов производства и принимает меры для сохранения окружающей среды в населенных пунктах.

МХП — социально ответственная вертикально интегрированная компания, которая осознает важность ведения хозяйственной деятельности, соблюдая принципы устойчивого развития. В условиях зависимости от источников энергоснабжения особого внимания требует эффективное и бережное использование природных ресурсов и альтернативной энергетики.

«Качественная, безопасная и экологически чистая продукция, внедрение «зеленой» энергетики и сохранение окружающей среды — это те универсальные ценности, на которых основывается современный успешный бизнес. Успех всех агропредприятий зависит от чистоты. Поэтому мы заинтересованы в сохранении национальных природных ресурсов. Мы отвечаем не только за свою работу, но и за людей, проживающих в местах расположения производственных мощностей наших предприятий, за их благосостояние. Поэтому соблюдение экологической безопасности — основа устойчивого развития компании», — отметил Александр Семенец, главный эколог МХП.

Природоохранную работу каждого предприятия МХП осуществляет или штатный эколог, или лицо, назначенное приказом ответственным за охрану окружающей среды. 25 сотрудников компании прошли курсы повышения квалификации в Государственной экологической академии последипломного образования и управления при Минприроды и получили сертификаты установленного образца. Их работа направлена на выполнение требований природоохранного законодательства, сокращение потерь энергии и ресурсов и уменьшение влияния предприятий на природу.

В МХП также действуют программы, разработанные для соблюдения экологической безопасности, в частности, для управления в сфере экологии на предприятиях холдинга, снижения выбросов парниковых газов, внедрена система экологического менеджмента, а также план управления пестицидами. В 2014 году была разработана единая форма годовой внутренней отчетности по экологическим вопросам, которая охватывает все предприятия Группы и ежегодно содержит все больше информации, которая доступна обществу.

Кроме того, компания участвует в общественных инициативах национального и местного уровней. Так, 3 августа 2017 года представители холдинга вместе с экологическими общественными организациями, органами местного самоуправления, областными органами исполнительной власти и местными предпринимателями приняли участие в первом региональном форуме «Суспільство за чисте виробництво», который прошел в городе Ладыжин Винницкой области. Целью мероприятия было налаживание постоянного плодотворного взаимодействия власти, бизнеса и общества для ресурсоэффективного и чистого производства. В рамках форума состоялась презентация экологических и инновационных проектов, позволяющих уменьшать влияние на окружающую среду. Была подписана Резолюция регионального экологического форума «Суспільство за чисте виробництво». Планируется, что в сентябре 2018 года этот форум продлится 2-3 дня и охватит также и Гайсинский район. МХП будет среди участников мероприятия и планирует продолжать сотрудничество по вопросам сохранения экологии Винницкой области. 27 марта этого года представители холдинга приняли участие в региональной конференции-выставке производителей энергоэффективной\экологической продукции и поставщиков услуг «Экономия. Экология. Эффективность. Сотрудничество ради устойчивого развития региона», а 25 апреля приняли участие в региональной конференции «Зеленые решения» бизнеса — единение для устойчивого развития» в рамках реализации Программы содействия зеленой модернизации украинской экономики.

В ближайшее время представители предприятий МХП проведут ряд пресс-туров, посвященных сохранению окружающей среды, в местах присутствия мощностей холдинга, чтобы объединить усилия бизнеса, местных властей и сообществ, улучшить экологическую ситуацию в стране и ускорить внедрение энергоэффективных решений.

Информационная справка

МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки).

МХП также занимает ведущую позицию в растениеводстве: кукурузу МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс и т.д. — продает третьим лицам. МХП арендует сельскохозяйственные угодья, расположенные в основном в плодородных черноземных регионах Украины.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.