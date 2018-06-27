Людмила Демченко: Будущее ГФС – за цифровыми решениями!

Начальник Главного управления ГФС в г. Киеве Людмила Демченко вместе со специалистами ГФС посетила международную конференцию на тему: "Влияние цифровых технологий на преобразования в налоговых администрациях", организованную Интеревропейской ассоциацией налоговых администраций (IOTA) в г. Братислава. В ходе выставки цифровых трансформационных инициатив с представителями Украины было передставлено автоматизированную систему мониторинга СМ КОР, как цифровое решение для детенизации экономики.

"Не без проблем, но внедрив электронную систему управления рисками по НДС, которая базируется на мониторинге налоговых накладных и позволяет анализировать деятельность налогоплательщика и совершения им налоговых операций на предмет выявления схемного НДС Украина окончательно задекларировала стремление полностью искоренить хищения бюджетных средств через возмещение налога. Именно благодаря цифровым решением бизнес перестает «залезать в карман» государству, а государство в лице ГФС, сможет навести порядок с наиболее сложным в администрировании налогом – налогом на добавленную стоимость», – отметила Людмила Демченко в ходе панельной дискуссии относительно цифровых решений, которые применяют налоговые администрации.

По словам Людмилы Демченко, все новые тенденции в области технологий, включая базы данных, аналитику, искусственный интеллект, компьютерное обучение, мобильность и хранения данных в виртуальном пространстве, имеют огромное влияние на налоговые администрации. Полученные отдельности или вместе, эти тенденции могут значительно повысить уровень осведомленности и уровень удовлетворенности налогоплательщиков, расширять возможности сотрудников налоговых служб, оптимизировать операции и модернизировать услуги.

«Именно поэтому, не обращать внимание или не использовать эти технологии налоговое ведомство просто не имеет права», – подчеркнула Людмила Демченко.