«Пей и играйся!» вместе со свинкой Пеппой и ее семьей

Водный бренд №1 в Украине торговая марка «Моршинская» презентовала линейку «Свинка Пеппа и ее семья»

В 2018 году «Моршинская» продолжает радовать своих маленьких потребителей и дополняет новыми героями серию «Пей и играйся». В июне на полках магазинов оживет самый любимый детский персонаж – Свинка Пеппа.

Для «Моршинской» - это первый опыт сотрудничества с британской теле - и кинокомпанией Entertainment One. На бутылках-игрушках формата 0,33 литра, собственной «персоной» появится главная героиня любимого всеми детьми мультфильма «Свинка Пеппа», а также ее дружное и веселое семейство: папа Свин, мама Свинка и братец Джордж. Каждый малыш сможет не только играть с оригинальными бутылками-игрушками, но и собрать свою коллекцию бутылочек, чтобы семья Свинки Пеппы воссоединилась.

В 2017 году компания IDS Borjomi Ukraine - лидер украинского рынка бутылированных минеральных вод представила оригинальную новинку: «Моршинскую» в уникальных бутылках-игрушках в форме героев мультфильмов студии Disney. Первыми героями серии стали персонажи «Холодного сердца» и «Звездных войн». «Пей и играй!» - именно такой призыв стал основным лейтмотивом концепции «Моршинской», цель которой - воспитание здоровых привычек правильного режима питья воды с раннего детства.

«Соблюдение правильного и здорового питьевого режима – очень важная составляющая часть общего здоровья ребенка. Природная, чистая, имеющая сбалансированный состав минералов вода помогает детскому организму правильно развиваться и четко функционировать. Привить детям полезные привычки, сформировать правильную и здоровую культуру потребления воды поможет игра. Именно в этом мы видим главную цель нашего бренда»,- рассказывает генеральный директор IDS Borjomi Ukraine Марко Ткачук.

Новая серия «Моршинской» «Свинка Пеппа и ее семья» лимитированная, поэтому поспешите собрать свою мультяшную коллекцию первыми!