Компания «Украинская Органика» начинает выращивать органическую малину

Компания «Украинская Органика», украинский поставщик уникальных органических удобрений Saprolife и член Международной федерации движений экологического сельского хозяйства IFOAM, приступает к выращиванию органической малины европейских сортов. При выборе технологии выращивания руководители предприятия руководствовались растущим спросом на качественную и свежую ягоду. Конкуренция растет, и переборчивому клиенту из Старой Европы становится все тяжелее угодить.

По экспертной оценке Евгения Скрыльника, доктора сельскохозяйственных наук и одного из ведущих в Украине агрохимиков и почвоведов, уникальное органическое удобрение и почвоулучшитель Saprolife позволит значительно увеличить урожайность и улучшить вкусовые свойства малины. Кроме того, ягода сможет храниться свежей гораздо дольше, сохраняя свою форму и вкус, что так важно для конечного потребителя. Удобрение Saprolife сертифицировано по стандартам Евросоюза и является настоящей находкой для фермеров, желающих не только увеличить урожайность, но и сохранить свежесть собранных ягод как можно дольше. Благодаря уникальному сочетанию макро- и микроэлементов, содержанию органического вещества, гуминовых и фульвокислот в составе удобрения Saprolife, иммунитет растений усиливается, а выращенные плоды становятся менее подверженными влиянию окружающей среды. Это, безусловно, снижает риски фермеров и поставщиков при транспортировке собранного урожая. Как известно, конечный потребитель всегда ставит свежесть на первое место при выборе ягод, овощей и фруктов.

Компания Украинская Органика уделяет особое внимание качеству посевных материалов и удобрений, вносимых в почву. Органическое удобрение Saprolife производится на современном заводе «Волыньсапрофос» на Волыни. Завод работает на передовом немецком оборудовании, и единственный, кто имеет все необходимые лицензии, сертификаты и разрешения на производство и экспорт сапропелевых удобрений, которые используются компанией Украинская Органика для выращивания органической малины.

Информация о компании:

ООО «Украинская Органика»

тел: (+380) 44-233-6604

e-mail: info@ukrorganics.com

cайт:http://ukrorganics.com