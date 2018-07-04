Доходные сайты - как не стать жертвой стереотипов и создать пассивный доход

Пассивный доход – что может быть лучше? Ни ранних подъемов, ни злых, вечно чем-то недовольных начальников, у которых только одни претензии, ни мизерной зарплаты, на которую еле сводишь концы с концами. В общем, одни плюсы. Но где же взять этот источник пассивного дохода? Этот вопрос возникает рано или поздно в голове каждого человека. Существует много способов им обзавестись, по статистике 90% богатых людей инвестируют в активы, которые дают пассивный доход: будь то акции предприятий, ценные бумаги, фондовые биржи или недвижимость. А как же те, кто не входит в число богатых людей?

Многим эти виды активов кажутся недоступными, сложными и требующими больших вложений, хотя на самом деле всё не так печально. Хочу ответить на главный вопрос - как создать пассивный доход. Одним из видов пассивного дохода, на ровне с недвижимостью, считаются доходные сайты. Думаю, далеко не каждый слышал о таком виде инвестиций, поэтому, постараюсь объяснить.

Доходные сайты равно доходная недвижимость. Подробнее об этом вы можете почитать в книге, скачав ее здесь - http://web.inb1.info/newbook/. Принцип очень похожий, мы покупаем сайт (на биржах, типа авито, но для сайтов), размещаем там свою рекламу (сдаём в аренду рекламные места) и получаем деньги. Похоже на доходную недвижимость, не так ли?

А главное – доход с сайтов может ничем не уступать недвижимости, ведь 1 сайт может зарабатывать в месяц и 10 000 рублей, и 20, и даже 30 тысяч, а вот цена сайтов гораздо доступней, чем цена квартиры. Вот пример дохода одного такого сайта в одной из бирж заработка:

А вот другая биржа (смотрите скрин), где сайты зарабатывают на рекламе от самого крутого поисковика – Гугла. Для этого вам просто нужен сайт с хорошей посещаемостью. И все, у вас есть гарантированный пассивный доход.

Цены у сайтов, конечно, разные, - если сайт уже хорошо зарабатывает, то будьте готовы, что за него запросят 12-18 месячную окупаемость. А вот если мы берём сайт под перспективу, то цена сайта может начинаться от 10 000 рублей, что уже является доступным почти для каждого человека.

Многие, кто услышал сейчас слово «сайты» уже в панике – ведь все сразу думают, что чтобы зарабатывать на сайтах, нужно быть программистом, но могу вас убедить – ПРОГРАММИСТОМ БЫТЬ НЕ НУЖНО. Нужно быть инвестором и понимать схему заработка. Абсолютно каждый из вас может стать сайтовладельцем. Начиная от студента, и заканчивая пенсионером. Главное - это желание учиться, получать новые знания и наличие ПК. Получать пассивный доход, инвестируя в доходные сайты – значит стать финансово независимым.

Но тут важно понимание того, что доходные сайты – не панацея и не волшебная таблетка, разобраться в этой теме придётся серьезно, так как в этой теме, как и везде, много нюансов и подводных камней, если их не изучить – можно просто потерять свои деньги.

Часто вижу людей, которые в азарте начинают изучать эту тему, но при первых сложностях просто забивают, не идут дальше. Это ведь время тратить нужно, это ведь сайты искать нужно, а их то мало…

Скажу сразу – по началу, чтобы разобраться придётся тратить по 2-3 часа в день, - да, это обязательно, а как без этого? Не каждый готов тратить своё время на изучение новой не понятной ему темы, проще же тратить всю свою жизнь на нелюбимую работу и жаловаться своему мизерному доходу, плохому начальнику и т.д. и т.п. Честно говоря, мне иногда кажется, что люди думают, что у них пару жизней, и сейчас они живут на черновик, и чистовик будет когда-то потом, но когда? Зачем тратить свою жизнь на не любимое дело?

Да, – нужно искать сайты. Но поверьте мне, их много, каждый день выставляют на продажу новые сайты, и найти те самые сайты не так сложно, как кажется новичкам, и чем больше опыта – тем проще их искать. Так во всём всегда, нужен опыт, а его можно получить только делая.

Нельзя бояться начинать что-то новое, нужно выходить из своей зоны комфорта и действовать. Если вы действительно хотите начать жить абсолютно по-другому, ни в чём себе не отказывать, иметь возможность путешествовать и построить обеспеченное будущее своим детям – тогда сайты это именно то, что нужно.

О том, как зарабатывать на доходных сайтах, какие сайты прибыльные и что с ними делать, знает инвестор в эти самые доходные сайты – Мария Деригина. Свою работу с сайтами Мария начала ещё в 2008 году. А всё началось с банкротства бизнеса по исследованиям рынка недвижимости, развода и долларовой ипотеки. Мария осталась одна, с грудным ребёнком на руках без работы, мужа и денег. Но нужно было как-то кормить сына и жить дальше. Мария решила взять свою жизнь в свои руки, не ныть и жаловаться на жизнь, а действовать. Она начала изучать темы заработка в интернете, так как на обычную работу из-за меленького ребёнка выйти не могла. Очень много времени и усилий было вложено для того, чтоб выйти на тот самый пассивный доход.

Первый опыт с сайтами был благодаря одному знакомому Марии Деригиной. Он узнал, что после бизнеса недвижимости у неё остался сайт, и рассказал о том, что на нём можно зарабатывать. Так и произошло. Он закинул на этот сайт несколько нужной информации, и начал поступать доход. Но в один прекрасный момент, уже другой знакомый открыл Марии глаза - больше половины дохода её знакомый “помощник” кладет себе в карман! И вот с того момента уже самостоятельно Мария начала изучать все “подводные камни” этой темы.

Было очень сложно – информации мало, никто не хотел делиться своими знаниями и секретами. Очень много ошибок пришлось совершить, но всё-таки ей это удалось. На сегодняшний день Мария – владелица 200 сайтов, и её пассивный доход на них составляет около 1 000 000 рублей в месяц!

Итак, как же не попасть в руки мошенникам? Ведь каждый продавец пытается выставить свой сайт самым лучшим и прибыльным, а на самом деле при покупке сайтов важно учитывать очень много нюансов:

- покупайте сайт не только со знакомой вам тематикой, но и той, которая действительно будет прибыльной (строительство, ремонт, СМИ, мода и красота)

- анализируйте источники трафика у продаваемого сайта. Смотрите, чтобы трафик рос постепенно без резких изменений;

- покупайте сайт с уже существующим доходом.

Мария прошла путь от нищеты к пассивным доходам сама, несмотря на все НО. Сейчас же она помогает другим пройти этот путь быстрее с помощью её знаний, поэтому если вы хотите найти себе опытного наставника – им может стать Мария Деригина и провести вас за руку к результату. Но ваши старания никто не отменяет, поэтому, если вы готовы идти к своей цели и действовать – всё в ваших руках.