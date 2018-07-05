Почувствуй силу вулкана на Atlas Weekend

В июле IDS Borjomi International презентует новую лимитированную серию «Боржоми», созданную специально для посетителей музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Впервые «Боржоми» выступает партнером международного фестиваля Atlas Weekend и впервые дизайн алюминиевой банки разработан эксклюзивно для этого музыкального мероприятия.

Новая банка с логотипом Atlas станет пропуском на уникальный аттракцион – скоростную воздушную прогулку перед сценой на троллее «Borjomi AttractiON».

Каждому желающему посмотреть на концерт с высоты птичьего полета и запечатлеть эти счастливые мгновения на видео, будет достаточно предъявить свою особенную баночку инструкторам аттракциона.

«Мы рады работать в коллаборации с масштабным и знаковым музыкальным фестивалем – Atlas Weekend и нам, безусловно, приятно стать его частью – с нашей эксклюзивной банкой, – рассказала Оксана Панкина, маркетинг-менеджер IDS Borjomi International. – Мы также хотим порадовать наших потребителей уникальной возможностью получить еще больше восторженных эмоций от фестиваля, совершив воздушный полет перед сценой во время концерта любимого исполнителя».

«Нам очень приятно, что компании и бренды такого высокого уровня как «Боржоми» столь креативно подходят к сотрудничеству и готовы на изменение стереотипов – вместо традиционного брендинга и размещения логотипов мы получили персонифицированный продукт, который точно оценят посетители нашего фестиваля» - поделился впечатлениями основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

Банка с эксклюзивным дизайном будет доступна во всех точках продаж непосредственно на территории шестидневного фестиваля – с 3-го по 8-го июля, а также в розничной сети г. Киева в июле 2018.