Для Atlas Weekend «Фокстрот» приготовил зону развлечений

Бренд-зона «Фокстрот» и множество активностей на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Atlas weekend.

3 июля стартовал один из крупнейших фестивалей Восточной Европы Atlas Weekend, на котором представлена локация украинского ритейлера электроники «Фокстрот».

Активности от «Фокстрот» будут доступны посетителям все шесть дней работы фестиваля. Первые гости уже сумели оценить преимущества бренд-зоны «Фокстрот». Внимание молодежи привлек специальная трек, на котором можно покататься на сигвеях, в частности, гиробордах и электровелосипедах. Для безопасности этот участок по всему периметру оградили шинами.

Локация «Фокстрота» оснащена фотозонами, которые не оставят равнодушными многочисленных любителей селфи и фотосессий.

Для любителей легкого экстрима создана возможность для игры в плей-стейшн и знакомство с работой по управлению полетов дронов.

«Фокстрот» позаботился и о тех, у кого на Atlas Weekend разрядились мобильные устройства: в бренд-зоне работает специально оборудованная станция. В ожидании подзарядки можно комфортно отдохнуть на больших мягких пуфах корпоративных цветов «Фокстрота».

Для информативного наполнения продуманы участки, где можно ознакомиться с особенностями новой техники от производителей. К примеру, торговая марка Delongi, которая занимается производством кофе-машин, продемонстрировала их преимущества на Atlas Weekend в бренд-зоне «Фокстрота».

Сторонникам чистоты и порядка предлагается оценить технические характеристики парового утюга от Braun и познакомиться с роботами-пылесосами от Samsung.

Для тех, кто любит вкусно поесть, предоставлена возможность приготовить мясо и овощи на гриле от Tefal. Торговая марка демонстрирует работу своих опти-грилей с особым шиком.

В бренд-зоне «Фокстрота» все продумано до мелочей, чтобы каждый посетитель непременно отыскал развлечения на свой вкус в ожидании выступления любимых артистов на музыкальном фестивале.

Ответственную задачу по организации активностей для многотысячных посетителей фестиваля Atlas Weekend бренд «Фокстрот» доверил своему надежному партнеру - ивент-агентству Lioncom.

Справка: сеть «Фокстрот» в июне 2018 насчитывает 158 супермаркетов в 90 городах Украины торговой площадью 151 тыс. кв. м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещение и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» на начало 2018 года достигла 7 млн человек. Бренд «Фокстрот» развивается в формате омниканальности, сочетая онлайн и офлайн торговлю.