Матрасы ортопедические в интернет-магазине «Маркет Мебели»

Здоровый сон – залог долголетия. На уровень комфорта влияет степень жесткости ложа – если оно давит на локти и плечи при положении на боку, присмотритесь к мягкому варианту. Необходимая степень жесткости рассчитывается при учете веса человека – чем он больше, тем плотнее потребуется купить матрас. Правильно подобранные ортопедические матрасы на сайте marketmebeli.com/ – гарантия удобного положения тела во время сна. Выбирайте подходящий вариант с доставкой по Украине.

Два типа ортопедических изделий

1. Пружинные. Основой служит стальной блок из пружин системы «Боннель». Пружины отличаются по типу крепления, стали и количеству витков. Они могут быть связанными между собой или отдельностоящими. Второй вариант гораздо лучше реагирует на анатомические особенности, правильно распределяя вес по всей поверхности. Пружинные модели различаются по уровню упругости и плотности. Стоят дешевле своих беспружинных конкурентов.

2. Беспружинные. Более современные модели состоят из нескольких листов наполнителя, которые характеризуются различной степенью упругости и плотности. Такие матрасы отличаются моментальным откликом на вес человека, эффективно распределяют нагрузку. При изготовлении используются как натуральные, так и синтетические материалы.

Какой жесткости купить матрас в Днепропетровске

В зависимости от степени жесткости изделия делятся на три категории:

* Мягкие. Ориентированы на пользователей с небольшим весом и пожилых людей. Для детей покупать такой матрас нежелательно, так как в процессе роста происходит набор массы и позвоночник со временем во сне может прогибаться.

* Полужесткие. Оптимальный вариант для большинства людей с нормальным весом и здоровым позвоночником.

* Жесткие. Идеально подходят детям и подросткам, у которых продолжается процесс формирования организма. Такие изделия сложно назвать комфортными, но они способствуют правильному развитию костной системы, предотвращают искривления позвоночника.

В магазине «Маркет Мебели» можно купить матрас как желаемой жесткости, так и необходимого размера. В наличие односпальные, двуспальные модели, а также матрасы нестандартных размеров для взрослых и детей. Компания предлагает самые приятные цены в регионе. Кроме того, на акционные предложения часто действуют скидки. Сну человек уделяет минимум 6 часов в сутки, поэтому есть смысл позаботиться о здоровье спины без промедлений. Ознакомьтесь с каталогом продукции и выбирайте подходящий ортопедический матрас для себя и детей.