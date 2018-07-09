Тизерная реклама vs реклама в поисковых сетях — как выбрать подходящий формат онлайн-продвижения

Доля розничных интернет-продаж в Украине стабильно растет. По итогам 2017 года 30% от общего объема покупок в рознице пришлось на онлайн-торговлю. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение этого показателя, а рекламодатели все реже задаются вопросом, стоит ли выделять бюджеты на рекламу в интернете. Остается только выбрать подходящий формат продвижения своего бизнеса в онлайн.

Почему тизерная реклама работает?

Вместе с активным развитием интернет-торговли 2000-е годы подарили украинским компаниям новинку — тизерные объявления. Основа успеха такой кампании — WOW-эффект. Интригующее сообщение со статичной или анимированной картинкой пробуждает любопытство потенциальных покупателей. При этом пользователи только смутно представляют себе, что же им в итоге предлагают. Объявление вызывает эмоциональный отклик, а это первое звено в цепочке импульсивной покупки. Благодаря грамотным настройкам таргетинга и правильно подобранному тизеру решение показало отличную эффективность при более низких затратах средств по сравнению с другими рекламными форматами.

Выбор надежной сети — важный параметр успешной кампании

Вначале 2010-х украинский бизнес мог рассчитывать лишь на несколько сервисов тизерной рекламы. Постепенно появлялись новые игроки украинского и международного рынка. Так, в 2012-м был основан популярный сервис тизерной рекламы kadam.net, который сегодня является одним из крупнейших.

Какие возможности предлагают сети тизерной рекламы

экономичность — тизерная реклама обходится в разы дешевле популярной контекстной;

простые настройки;

быстрое создание объявления;

тысячи просмотров в день;

точный таргетинг по нескольким параметрам;

мониторинг статистики;

помощь в решении проблемных ситуаций.

Сеть «Кадам», кроме такой пользовательской поддержки, предлагает мини-энциклопедию материалов, которая удобно структурирована и поэтому интуитивно понятна. Доступные советы помогут настроить и запустить кампанию даже новичкам.

Тизерное продвижение показывает хорошие результаты для большинства групп товаров, за редким исключением. Благодаря выбору надежной тизерной сети, рекламодатели могут быть уверены в качественном трафике. Так, «Кадам» защищает своих пользователей от нецелевого трафика за счет постоянного мониторинга качества трафика.