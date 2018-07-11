Хорошая автомагнитола — рай для дорожных меломанов

Музыка в пути не даст заскучать, подарит хорошее настроение, а радиоведущие расскажут свежие новости. Именно поэтому магнитола сегодня — один из наиболее распространенных автомобильных аксессуаров. Но далеко не каждая модель способна подарить то качество звука, которое создает Pioneer.

В чем особенность автомагнитол Pioneer?

Данная японская компания известна по всему миру своей аудиоаппаратурой. Отдельное внимание Pioneer уделяет автомобильной электронике. Например, именно под этим брендом был выпущен первый автомобильный проигрыватель компакт-дисков. Производитель регулярно выводит на рынок новые интересные модели, и неудивительно, что такие автомагнитолы пользуются большим спросом.

Автомагнитола Pioneer отличается такими преимуществами:

- универсальный размер;

- высокое качество звука, возможность дополнить систему усилителем, динамиками, сабвуфером;

- ручная или автоматическая регулировка настроек, многополосный эквалайзер;

- совместимость с мобильным телефоном (Bluetooth), благодаря чему есть возможность слушать любимые плейлисты.

Производитель выпускает несколько линеек, которые отличаются типом носителя и техническим оснащением. Одна из наиболее популярных моделей в последнее время — магнитола без привода для дисков, которая отличается небольшим размером и воспроизводит музыку из внешних носителей. Большинство современных магнитол имеют разъем USB и поддержку карт памяти, благодаря чему вы сможете слушать выбранную вами музыку. А если вам захочется послушать радио, то прибор ловит волны диапазонов FM и AM.

Автомагнитола с микрофоном

Такие модели обычно используются для звонков hands free во время движения авто. При поступлении входящего вызова на телефон музыка автоматически отключается и у водителя появляется возможность ответить на звонок. При этом вам не придется удерживать телефон, нарушая ПДД.

Магнитолы также настроены на восприятие голосовых команд, благодаря чему вы сможете выполнять несколько дел одновременно, не отрываясь от управления автомобилем.