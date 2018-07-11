15 распространенных заблуждений про линзы

Если вы хотите носить контактные линзы, но вас останавливает услышанный «факт» про это средство коррекции, то стоит проверить, правдивый он или нет. Данная инфографика позволит разобраться с самыми популярными мифами про контактные линзы.

Миф 1. Линзы противопоказаны в детском возрасте

Дети и подростки могут носить линзы с того возраста, когда они могут их надевать, снимать и правильно ухаживать за изделиями.

Миф 2. Пожилым людям лучше носить очки, а не линзы

Это неправда, так как люди в возрасте тоже могут корректировать зрение при помощи линз. Специальные модели могут справиться с возрастной дальнозоркостью — пресбиопией.

Миф 3. Линзы запускают процесс ухудшения зрения

Все как раз наоборот — линзы помогают бороться со многими проблемами зрения.

Миф 4. Линзы — это достаточно дорогое средство

Однодневные линзы действительно стоят дорого. Но при этом обычные традиционные варианты и линзы квартальной замены вполне доступны по цене любому желающему.

Миф 5. Не подходят линзы, так как нужно использовать косметику

Девушки могут не переживать, так как линзы и макияж отлично сочетаются друг с другом. Просто следите за последовательностью действий — сначала надевайте линзы, потом делайте макияж. Вечером наоборот — нужно сначала снять линзы, а потом сделать демакияж.

Миф 6. В линзах нельзя заниматься спортом

Это неправда, так как в линзах можно заниматься практически любыми видами спорта.

Миф 7. Люди с астигматизмом могут забыть о линзах

На самом деле, для людей с данным заболеванием были созданы специальные торические линзы с двумя оптическими силами.

Миф 8. Ночью нельзя спать с линзами

Есть линзы с повышенной кислородопроницаемостью, в которых можно спокойно спать ночью.

Миф 9. Оттеночные линзы дают только эстетический эффект

Цветные линзы могут иметь диоптрии и корректировать зрение, как и обычные модели.

Миф 10. Линзы являются причиной ожога глаз летом

Наоборот — линзы имеют дополнительную защиту от солнца, поэтому не могут спровоцировать ожоги глаз.

Миф 11. Линзы часто темнеют

Материал линз может темнеть только по причине частого воздействия сигаретного дыма или производственной пыли.

Миф 12. Из-за использования линз в глаза попадает инфекция

Правильная процедура ухода и стерилизации линз избавит вас от любых проблем с воспалениями и инфекциями.

Миф 13.Линзы могут храниться в обычной воде

На самом деле, линзы нужно хранить в специальном растворе, который обеспечит максимально правильную среду для особого материала, из которого изготовлены изделия.

Миф 14. Линзы легко могут закатиться за глазное яблоко

Этому препятствует конъюнктива — это тонкая пленка в строении глаза никогда не позволит линзе закатиться за глаз.

Миф 15. Линза легко может выпасть

Выпадают только линзы, неправильно подобранные по размеру. Остальные надежно держатся на месте в течение длительного времени.

Перед покупкой линз обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом. Теперь вы знаете, какие заблуждения про контактные линзы останавливали вас на пути к новому уровню комфорта.

Источник: Linza.com.ua