Звезды украинского шоу-бизнеса призывают не молчать о своих идеях

Известные артисты, исполнители и популярные ведущие присоединились к социальному флешмобу #янемовчупросвоїідеї, который проходит в рамках проекта 1+1 медиа − питчинга The Next Big Thing. Generation. Его цель − вдохновить украинцев рассказывать о своих идеях и прилагать максимум усилий для их реализации.

Участие во флешмобе приняли Женя Галич и Дмитрий Каднай, лидеры групп O.Torvald и KADNAY, певицы TARABAROVA и Michelle Andrade, певец OLEYNIK, актриса сериала «Школа» Лиза Василенко, ведущий «Сніданк з 1+1» Егор Гордеев, ведущая «Сніданок. Вихідний» Валентина Хамайко, ведущая «Профутбол» Александра Лобода и актер Гарик Бирча.

В своих видеообращениях к украинцам известные звезды доказывают, что об идеях говорить нужно, ведь их должен увидеть мир. В частности, Валентина Хамайко, ведущая «Сніданок. Вихідний», не молчала о своих идеях, и именно поэтому «родилась» ее первая книга. Лиза Василенко, звезда сериала «Школа», намекает, что, возможно, именно она снимется в сериале победителя. Актер Гарик Бирча рассказал, если бы он молчал о своих идеях, то миллионы украинцев не узнали бы о сериале «Виталька».

Видео о том, как украинские селебритис вдохновляют украинцев, сегодня было презентовано в эфире «Сніданок з 1+1». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале программы и в аккаунтах звезд в соцсетях.

Присоединиться к известным украинцам и принять участие во флешмобе может любой желающий. Чтобы поддержать социальную инициативу и вдохновить знакомых не молчать об идеях, нужно рассказать свою историю в соцсетях с хэштегом #янемовчупросвоїідеї или добавив специальную рамку к фото профиля в фейсбуке.

Напомним, что заявки на питчинг The Next Big Thing. Generation подаются в двух номинациях X-сериалы и Z-веб-форматы, к последней принимаются идеи YouTube-каналов и сериалов для Instagram, продолжительностью ровно одна минута. Прием продлится до 23 июля включительно. Участвовать в питчинге могут все желающие, которым уже исполнилось 18 лет. Подать работу можно через специальную форму на сайте проекта media.1plus1.ua/pitching. Идеи в каждой из номинаций не имеют никаких жанровых ограничений.