В июле 1+1 медиа и Gulliver будут вдохновлять киевлян верить в свои идеи
На выставке представлены истории пяти личностей, которые, рассказав о своих идеях, создали проекты, что сегодня известны почти каждому украинцу. А именно «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, шоу «Одруження наосліп» Владимира Москальца, мультсериал «Це – наше і це – твоє» Иванны Найди, резонансный фильм «Україна. Повернення своєї історії» Акима Галимова и сериал «Вечеринка» Гарика Бирчи.
Цель проведения – на примере реальных жизненных историй известных сегодня медиапрофессионалов, вдохновить делиться собственными идеями и искать пути для их реализации. В июле посетители смогут познакомиться с фотогалереей на втором этаже торгово-развлекательного центра.
Презентация проекта состоялась на открытой террасе ТРЦ Gulliver с участием Владимира Москальца, автора идеи «Одруження наосліп», Гарика Бирчи, автора идеи сериала «Вечеринка» и Алёны Еремеевой, главного продюсера фильмов и сериалов на канале 1+1. Спикеры рассказали посетителям об идеях и их воплощение, почему важно не держать их при себе, в каком виде подавать и какие идеи могут заинтересовать различные аудитории. Ведущий вечера – Феликс Ардельянов.
Напомним, прием идей на питчинг The Next Big Thing. Generation продолжается до 23 июля включительно. Работы принимаются в двух форматах ТВ-сериал и Веб-формат, в частности YouTube-канал и сериал для Instagram. Участие могут принимать все желающие, которым исполнилось 18 лет. Работы подаются по специальной форме на сайте https://media.1plus1.ua/pitching/