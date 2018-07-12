В июле 1+1 медиа и Gulliver будут вдохновлять киевлян верить в свои идеи

С 11 июля в ТРЦ Gulliver стартовала фотовыставка «Я не мовчу про свої ідеї», героями которой стали Дмитрий Комаров, Гарик Бирча, Иванна Найда, Владимир Москалец и Аким Галимов. Событие проходит в рамках питчинга The Next Big Thing. Generation, который ищет идеи ТВ-сериалов и Веб-форматов среди украинцев. Организатор конкурса – 1+1 медиа.

На выставке представлены истории пяти личностей, которые, рассказав о своих идеях, создали проекты, что сегодня известны почти каждому украинцу. А именно «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова, шоу «Одруження наосліп» Владимира Москальца, мультсериал «Це – наше і це – твоє» Иванны Найди, резонансный фильм «Україна. Повернення своєї історії» Акима Галимова и сериал «Вечеринка» Гарика Бирчи.

Цель проведения – на примере реальных жизненных историй известных сегодня медиапрофессионалов, вдохновить делиться собственными идеями и искать пути для их реализации. В июле посетители смогут познакомиться с фотогалереей на втором этаже торгово-развлекательного центра.

Презентация проекта состоялась на открытой террасе ТРЦ Gulliver с участием Владимира Москальца, автора идеи «Одруження наосліп», Гарика Бирчи, автора идеи сериала «Вечеринка» и Алёны Еремеевой, главного продюсера фильмов и сериалов на канале 1+1. Спикеры рассказали посетителям об идеях и их воплощение, почему важно не держать их при себе, в каком виде подавать и какие идеи могут заинтересовать различные аудитории. Ведущий вечера – Феликс Ардельянов.

Напомним, прием идей на питчинг The Next Big Thing. Generation продолжается до 23 июля включительно. Работы принимаются в двух форматах ТВ-сериал и Веб-формат, в частности YouTube-канал и сериал для Instagram. Участие могут принимать все желающие, которым исполнилось 18 лет. Работы подаются по специальной форме на сайте https://media.1plus1.ua/pitching/