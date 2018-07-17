Как отдохнуть в Киеве на выходных интересно, ярко и с комфортом?

Киев - большой оживленный город, где постоянно проходит множество интересных для туристов мероприятий. Одного уикенда будет мало, чтобы успеть в столице везде, но вполне достаточно, чтобы отдохнуть и накопить хороших впечатлений. Главное - следить за афишей событий и снять комфортную квартиру для временного проживания, в которой можно будет отдохнуть после экскурсий, прогулок и развлечений.

На выходных в Киеве можно посетить один из многочисленных концертов во дворце «Украина», НСК «Олимпийский», концертном клубе Stereo Plaza или на других площадках. Если погода позволит, прогуляйтесь по Ботаническому саду им. Н.Н. Гришко, который встретит Вас зеленью и цветением, или загляните в музей «Пирогово». Тем, кто предпочитает культурно-познавательный отдых, можно посоветовать такие популярные музеи и галереи, как PinchukArtCentre, Национальный художественный музей, Национальный научно-природоведческий музей НАН и другие. Если это ваш первый визит в столицу, обязательно прогуляйтесь по Крещатику, здесь всегда есть что посмотреть. Кроме того, всегда можно заказать обзорную автобусную экскурсию по Киеву, чтобы за один раз увидеть все главные достопримечательности города.

После того, как определитесь с планом отдыха, стоит взяться за поиск жилья. Квартиры посуточно в Киеве сдаются во всех районах, поэтому всегда можно выбрать вариант размещения неподалеку локаций, которые планируете посетить. Если же места, которые будут в маршруте Ваших прогулок по столице, разбросанные по всему городу, лучше всего снять квартиру в центре - отсюда будет удобно добраться в любой район и рядом всегда найдутся интересные для туристов места.

Снять однокомнатную квартиру в Киеве на выходных для 2-3 человек можно от 400-500 гривен в сутки, двухкомнатную для 4 человек - от 600-700 гривен в сутки, трехкомнатную для 6 человек - от 1000 гривен в сутки. Точная цена будет зависеть от расположения квартиры, удобств и даты визита - в праздничные дни и даты, когда в столице проходят крупные фестивали, форумы или концерты, цены могут быть несколько выше. Кроме того, за дополнительные спальные места, раннее заселение или поздний отъезд может понадобиться доплата - сообщает Miete.com.ua/Kyiv.

Главная особенность аренды квартиры на выходных в Киеве - необходимость забронировать заранее и оставить залог. Это убережет Вас от угрозы остаться без крыши над головой по приезду или от вынужденного найма первого попавшегося варианта размещения из-за того, что все подходящие квартиры заняты. Поэтому поторопитесь с планированием уикенда, настройтесь на позитив и отправляйтесь в столицу за хорошими впечатлениями!