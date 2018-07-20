«Фокстрот» в июле: + 3 обновленных магазина в стиле «Вперед за безупречностью»

Начиная с 16 июля обновленные магазины в стиле «Вперед за безупречностью» открываются в Харькове, Одессе и Львове. А в «Фокстротах» Киева и Северодонецка, чье техническое открытие состоялось в июне, 21-22 июля состоятся праздники по случаю старта работы магазинов в новом стиле.

Львов стоит первым в списке и начинает июльские открытия реформированных магазинов. Так, 16 июля львовян и гостей города встречал обновленный «Фокстрот» на Княгини Ольги, 106 (торговая площадь львовского «Фокстрота» составляет 1300 кв.м).

20-21 июля в Харькове заработает в новом стиле «Фокстрот» по улице Вернадского, 2, торговой площадью 1500 кв. м. Организаторы пригласили на праздник открытия оркестр барабанщиц, а участники праздника смогут попробовать свои силы в мини-гольфе. Такое классическое развлечение в британском стиле стало визитной карточкой на торжественных мероприятиях от «Фокстрота». Охотников за скидками ждет акция по розыгрышу двух стиральных машин Zanussi. По условиям акции они будут разыграны среди покупателей, которые приобретут товар более чем на 5000 грн.

Кроме того, с 30 июля заработает обновленный «Фокстрот» на ул. Новощепный ряд, 2 (торговая площадь 1600 кв.м) в Одессе.

В компании сообщают, что на этом июльские активности «Фокстрота» не заканчиваются.

20 и 21 июля бренд приглашает на праздники в честь магазинов «Фокстрот», которые открылись в техническом режиме в июне: в Киеве на ул. Мишуги, 4 (торговая площадь 700 кв. м) и в Северодонецке на пр. Гвардейский, 38/1 (торговая площадь 600 кв. м).

В дни торжественных открытий поддерживать позитивный настрой гостей будут веселые ведущие, привлекательные хостес и активные промоутеры. На торжествах по случаю открытия магазинов для посетителей будут проводиться мастер-классы по приготовлению разнообразных и полезных блюд от партнеров DeLonghi. Каждый желающий приобрести новую бытовую технику сможет ее предварительно протестировать в рабочем режиме.

- Наша главная цель - выстроить и сохранить хорошие отношения с покупателями, сделать их взаимодействие с брендом эмоционально насыщенным хорошими впечатлениями от покупки, - прокомментировал процесс рестайлинга в июле Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети «Фокстрот». - Надеемся, что июльские обновленные магазины зададут тон работе всей сети и будут способствовать достижению этой цели.

Праздничные мероприятия по случаю открытия новых магазинов сети «Фокстрот» происходят эмоционально и интересно благодаря ивент-агентству Lioncom.

Напомним, что в первом полугодии 2018 года открылось семь новых и шесть обновленных «Фокстротов» в стиле «Вперед за безупречностью».

Справка: торговая сеть «Фокстрот» в июне 2018 насчитывала 160 супермаркетов в 90 городах Украины с торговой площадью 151 тыс кв. м. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на начало 2018 года достигла 7 млн ​​человек. Бренд «Фокстрот» развивается в формате омниканальности, сочетая онлайн и оффлайн торговлю в секторе бытовой техники и электроники.