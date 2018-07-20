1+1 медиа запустила стриминговое приложение 1+1 International для украинской диаспоры

1+1 медиа объявила о запуске приложения для трансляции украиноязычного телеканала 1+1 International, ориентированного на украинскую диаспору и украинцев, находящихся за рубежом.

1+1 International является международной версией популярного в Украине телеканала «1+1», который ранее был доступен только в кабельных сетях и на спутниковых платформах. Контент вещателя ориентирован на все возрастные группы. Поэтому в приложении доступны как развлекательные шоу и мультфильмы, так и выпуски новостей, ток-шоу, а также документальное кино.

«Украинцы часто жалуются на отсутствие отечественных телеканалов за рубежом, особенно в гостиницах. Кроме того, мы видим растущий спрос на наш контент среди представителей диаспоры. И речь идет не только о фильмах и сериалах, люди хотят получать новости от украинских медиа. Наше приложение сможет обеспечить зрителя украинским контентом в любой точке мира, где есть интернет», – отмечает Анна Ткаченко, директор диджитал-направления 1+1 медиа.

Видео в приложении транслируется без рекламы, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. До 1 ноября 1+1 International будет бесплатным, потом медиагруппа введет платную подписку. Так, месяц пользования приложением составит $1,99, за три месяца – $2,99, а за год – $9,99.

«При выборе модели монетизации медиагруппа ориентировалась на западные страны, где развита культура платного потребления контента. Мы хотим попробовать выйти за рамки рекламы, как основного источника дохода. Кроме того, платная подписка позволит выстроить работу с максимально лояльной и мотивированной аудиторией», – отмечает Александр Козаченко, руководитель управления внешней дистрибуции видеоконтента 1+1 медиа.

Приложение 1+1 International является внутренней разработкой команды 1+1 Digital. Оно рассчитано для пользователей смартфонов и планшетов под операционными системами iOS и Android с технологией вывода на большой экран – AirPlay и Chromecast, а также Apple TV.

Скачать 1+1 International можно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.