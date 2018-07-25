"Поднимаем уровень страны за рубежом" - Олег Горецкий о перспективах развития иностранного юридического сотрудничества

Руководитель юридической фирмы Олег Горецкий представил Украину на международном правовом съезде в Японии.

С 13 по 20 мая 2018 года в Японии в рамках совместной программы "Educational Bridge" состоялась Международная культурно-образовательная программа в области права (Токио, Киото и Нагоя). Представителем от украинского правового сообщества было выдвинуто основателя и управляющего партнера Юридической фирмы "Горецкий и партнеры" Олега Горецкого.

Основной целью программы было ознакомление: с японской системой государственного управления, с судебной системой и юриспруденцией на разных уровнях, с системой подготовки молодых специалистов и налаживания профессиональных контактов с коллегами, знакомство с культурно-историческими достопримечательностями городов.

Напомним, Горецкий Олег Васильевич является действующим управляющим партнером Юридической Фирмы "Горецкий и Партнеры": адвокатом, членом Совета Адвокатов Киевской области Национальной Ассоциации Адвокатов Украины, третейским судьей. Специализируется на судебных вопросах в области хозяйственного, гражданского, административного, банковского, семейного, международного, таможенного и авторского права.

Участие Украины в таких событиях не только положительно влияет на уровень компетентности и образованности самих юристов, но и на имидж всей страны в рамках международного правового и политического сотрудничества.