Медицинские инициативы МХП: вместе делаем важное

​​​​​​​Одна из главных нынешних реформ в Украине — медицинская, которую начали проводить 1 января. Компания МХП, как представитель социально ответственного бизнеса, присоединяется к государственной инициативе и ответственно относится к изменениям, которые направлены на улучшение жизни людей. В частности, осуществляет системную поддержку общин, участвует в софинансировании проектов для обустройства и обеспечения всем необходимым медучреждений, поддерживает медицинскую реформу в регионах, на что за полгода было потрачено более 800 тыс. грн.

Ежегодно МХП выделяет значительные суммы финансовой помощи на поддержку медицинских проектов в местах расположения предприятий Группы и принимает меры для минимизации влияния деятельности холдинга на окружающую среду. Для этого в бюджете предусмотрены средства, которые будут направлены на «здоровые» инициативы общин в течение года.

За первое полугодие уже есть важные достижения социального партнерства предприятий Группы с общинами в местах расположения производственных мощностей холдинга. Согласно условиям подписанных меморандумов о сотрудничестве с медицинскими учреждениями, они способствуют проведению бесплатных выездных обследований людей. Кроме того, за счет компании осуществляют ремонт сельских ФАПов, закупают медицинское оборудование и лекарственные препараты для больниц, обустраивают медицинские пункты в селах.

Еще одним важным направлением социальной поддержки населения предприятиями Группы МХП является содействие реализации требований Закона №7117 «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности». Для этого компания выделяет средства на обустройство медамбулаторий семейного типа в тех населенных пунктах, где их раньше не было, обеспечивает всем необходимым, а также помогает с оформлением разрешительной документации.

Ежегодно масштабы «здоровых» инициатив МХП расширяются, появляются новые проекты и важные направления сотрудничества с общинами. Успешная реализация проекта «Здорові люди — здорова громада», который уже несколько лет подряд воплощает компания, дала свои плоды и доказала свою эффективность. Благодаря активному участию холдинга в поддержании медицинских инициатив в разных уголках Украины удалось вовремя предотвратить осложнения хронических заболеваний и тех, которые сложно поддаются лечению, в частности, онкологических и сердечно-сосудистых. Активное участие людей и многочисленные слова благодарности за помощь дают стимул не останавливаться на достигнутом и расширять направления социального партнерства.

МХП как представитель крупного украинского бизнеса, производственные мощности которого расположены в 14 регионах страны, с каждым годом становится все более важной частью всех сфер жизни близлежащих населенных пунктов. Средства, которые компания направляет в государственный и местные бюджеты, в условиях децентрализации власти идут на улучшение условий проживания людей, развитие инфраструктуры и удовлетворение насущных потребностей граждан. Все предприятия холдинга прилагают максимум усилий, чтобы, заботясь о здоровье отдельных общин, укрепить всю страну.

Информационная справка

МХП — инновационная компания, которая стремительно развивается, способствует развитию сельской местности и национальной экономики Украины. Это вертикально интегрированный холдинг, который является одним из лучших работодателей в агропромышленном комплексе Украины. Рабочие места для около 28 тыс. различных специалистов созданы более 30 предприятиями Группы в 14 областях страны. МХП является ведущим производителем курятины с наибольшей долей на рынке и высокой узнаваемостью брендов своих продуктов: «Наша Ряба», «Qualiko», «Легко!», «Бащинский», «Ukrainian Chicken». Земельный банк компании составляет 370 тыс. га, а продукцию реализуют в более чем 60 странах мира. В Нидерландах и Словакии действуют перерабатывающие заводы холдинга.

Корпоративная социальная ответственность МХП охватывает несколько направлений: содействие развитию сельских общин, достижение продовольственной безопасности, охрана окружающей среды. Для развития общин холдинг ежегодно поддерживает социальные инициативы и способствует развитию инфраструктуры в регионах своего присутствия. Для достижения продовольственной безопасности МХП заботится о высоком качестве и безопасности продукции и внедряет инновационные технологии и процессы. Приоритетными направлениями деятельности компании являются поиск и применение альтернативных энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий, достижение энергетической и продовольственной независимости. Для сохранения экологии в местах расположения своих предприятий холдинг строит биогазовые комплексы для получения «зеленой» энергии.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.