8 причин, почему SEO важно для вашего бизнеса в 2018 году
Ключевым аспектом продвижения бизнеса в интернете в 2018 году по-прежнему остаётся SEO. Хотя некоторые скептически настроенные специалисты полагают, что SEO продвижение не обязательно. Можно привлекать клиентов и посредством контекстной, таргетированной рекламы, социальных медиа, или самостоятельно выводить сайт в топ.
На самом деле поисковая оптимизация сайта сегодня так же актуальна, как и несколько лет назад. И в эффективности применения SEO не стоит сомневаться, если вам действительно нужен реально работающий бизнес.
SEO – необходимая стратегия для успешного бизнеса
Чтобы Интернет-ресурс стабильно поднимался в поисковой выдаче Google и при этом не терял свои позиции, необходимо использовать все доступные инструменты SEO.
Для наглядности рассмотрим 8 основных причин, почему поисковая оптимизация в 2018 году нужна каждому бизнесу.
- Мобильный трафик.
Всё чаще люди, чтобы зайти в интернет используют смартфоны, планшеты и т.д. Растёт число пользователей, совершающих онлайн-покупки. А чтобы продвижение сайта в поисковой выдаче было результативным, нужно адаптировать веб-ресурсы под мобильные устройства.
- SEO-контент.
Один из основных факторов, который влияет на ранжирование веб-ресурса. Поисковые системы любят качественную информацию. Контент должен давать посетителям ответы на их вопросы, а также помогать решать их проблемы.
- Семантическое ядро.
Любой опытный специалист знает: SEO продвижение сайта будет более качественным и активным, если регулярно обновлять семантику, использовать полное семантическое ядро.
- Внутренняя оптимизация.
Контент на вашей странице должен структурно распределяться так, чтобы поисковики смогли учитывать все теги. Текст должен быть структурирован, разбит на подзаголовки и это будет учтено при ранжировании.
- Юзабилити.
Веб-ресурсы, которые нравятся посетителям и поддерживаются поисковыми машинами качественные и удобные для пользователей с точки зрения скорости загрузки, навигации, дизайна.
- Известность и доверие к бренду.
SEO продвижение напрямую связано с известностью вашей компании. Вы только запустили онлайн-ресурс, о котором практически никто не знает. Но офлайн ваша компания известна, и пользователи могут найти в сети информацию по названию компании. В дальнейшем ранжирование будет происходить по ключевым словам.
- Поисковая оптимизация.
Эффективный инструмент, влияющий на SEO продвижение. По сравнению с различными маркетинговыми методами (продвижение в социальных сетях, email-маркетинг), не требует значительных финансовых затрат, быстро окупается. А значит, все инвестиции в этом направлении будут изначально рентабельны.
Поисковая оптимизация сайта в выдаче способствует и росту бесплатного органического трафика, поскольку заинтересованные посетители самостоятельно заходят на веб-ресурс.
- Правильные ссылки.
Использование качественных ссылок из проверенных источников, подготовка анкоров и постепенное наращивание ссылочной массы влияют на SEO продвижение, а значит и авторитетность сайта.
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