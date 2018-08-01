«Моршинская» выпустила воду для самых маленьких

«Моршинская» презентовала новый продукт – «Моршинку»- питьевую воду для малышей с первых дней жизни.

Любимый водный бренд украинцев порадовал самых маленьких потребителей и их мам новинкой. На полках магазинов, в форматах 0,33 л, 0,33 л с крышечкой-непроливайкой, 1,5 л и 6 л, появилась «Моршинка»- питьевая вода самого высшего качества для детей с первых дней жизни.

«Моршинка» станет здоровым питьём на каждый день, а также идеальной основой для приготовления детского питания, для младенцев и малышей постарше, поскольку имеет низкую минерализацию и сбалансированный состав. Кроме того, детская вода не нуждается в кипячении, если открытую бутылочку использовать на протяжении суток.

«Моршинка», при правильном питьевом режиме помогает организму ребёнка правильно функционировать и расти малышу здоровым.

«Когда в семье рождается ребенок, главное желание каждой мамы- дать ему все самое лучшее для здоровой, полноценной жизни с первых минут его появления на свет, - рассказывает генеральный директор IDS Borjomi Ukraine Марко Ткачук. - Детские продукты должны быть только натуральными и только самого высокого качества. Родина «Моршинки»- Прикарпатье, где расположены уникальные моршинские месторождения природной минеральной воды. Мы надеемся, что родители по достоинству оценят состав, вкус, природные качества «Моршинки» и она станет лучшим другом для малышей на пути к формированию полезных здоровых привычек».