Нарисовали безопасность вместе с «Фокстротом»

В Бердянске состоялись традиционные летние «Дни безопасности» в детских оздоровительных лагерях. За три года партнерства Группы компаний «Фокстрот» со спасателями Запорожской области около 60 000 детей в более чем 150 учебно-воспитательных и оздоровительных учреждениях области смогли посмотреть мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», принять участие в мероприятиях по мотивам мультика.

3 и 4 августа в детских оздоровительных лагерях г. Бердянска на Азовском море состоялись «Уроки безопасности» как часть социального проекта «Школа безопасности» Группы компаний «ФОКСТРОТ» при поддержке ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Около 200 детей 3 августа стали участниками квеста по безопасности в детском оздоровительном лагере «Райский уголок» на Бердянской косе: дети посмотрели мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь», созданный для популяризации правил безопасности среди дошкольников и детей младшего школьного возраста в рамках социальной ответственности бизнеса «Фокстрот». Выйдя из кинозала, школьники приступили к прохождению этапов конкурса «Викторина», «Оденься как спасатель», «Успей с помощью» и других. За успехи в состязаниях младшие школьники получили тематические сувениры от организаторов – постеры «Расписания уроков», листовки «При пожаре действуй правильно!», фрисби, украшенные персонажами мультфильма и т.д.

В это же время старшеклассники на специальном манекене учились оказывать первую медицинскую помощь воображаемом потерпевшему и радовались обильным струям воды из пожарного рукава во время показательного тушения условного возгорания профессиональными спасателями Бердянска. Пожарные устроили для детей парад техники и показательные выступления: как действуют при пожаре, как разворачивает боевое развертывание и потушили условный огонь.

4 августа еще 300 школьников расположенного по соседству детского оздоровительного лагеря «Красная гвоздика» приняли участие в конкурсе рисунков по мотивам мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь». Накануне дети посмотрели мультик в отрядах, обсудили с вожатыми действия персонажей и получили задание - нарисовать правила безопасности. На закрытии смены лучшие художники получили поощрения: настоящие каски спасателей от начальника сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлии Барышевой.

Сюрпризы победителям также роздали две девушки-вожатые, одетые в костюмы героини мультсериала лисички Фокси и пресс-секретарь ГК «ФОКСТРОТ» Алевтина Белецкая.

"Девиз нашего социального проекта «Комфортно там, где безопасно», а «Уроки безопасности» летом традиционно проводятся в местах отдыха детей на Азовском море и стали нашей доброй традицией как социально-ответственного бизнеса, - сказала Алевтина Белецкая. - Усилия ГСЧС области и их помощников дают свой результат: с начала 2018 года в Запорожской области во время пожара не погиб ни один ребенок. Это значит, что есть смысл и мотивация работать дальше, развивать социальный проект «Школа безопасности», обучать детей с помощью Уроков и мультсериала главным правилам жизни - как быть живыми и здоровыми".

Во время летних каникул около 10 000 детей в Запорожской области повторили правила безопасного поведения совместно с областными государственными службами профилактики детского травматизма - ГСЧС области, Национальной полиции, медиками, волонтерами Общества Красного Креста Украины и при партнерской поддержке ГК «Фокстрот».

Справка. С 2003 года ГК «Фокстрот» поддерживает инициативы государственных органов власти в учебно-воспитательной работе со школьниками по профилактике травматизма детей в непроизводственной сфере. В 2008 году в ГКФ начинается социальный проект «Школа безопасности» под девизом «Комфортно там, где безопасно!». В 2012 году при содействии специалистов МЧС Украины был создан учебный мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» (4 серии, производитель - студия «Арт-Видео»). За это время в интернете мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь» посмотрели около 700 000 зрителей. По мотивам популярной по количеству просмотров четвертой серии мультфильма «Пожар» была разработана листовка «При пожаре действий правильно!» и постер «Расписание уроков». Осенью 2018 готовится презентация серии «Пожар» на английском и польском языках по всей Украине при поддержке ГСЧС Украины.