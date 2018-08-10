Какие бывают автоаккумуляторы?

Сегодня производители предлагают множество моделей аккумуляторов, которые отличаются по размеру, емкости, силе тока, надежности, сроку службы и другим характеристикам.

Свинцово-кислотные автоаккумуляторы – это АКБ классической конструкции. Внутри каждой из банок батареи находятся жидкий электролит и набор пластин из свинца, обогащенного добавками из других материалов для предотвращения осыпания электродов и улучшения характеристик батареи. В зависимости от технологии легирования свинца и особенностей эксплуатации АКБ различают:

обслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы (с буквами Sb/Ca в маркировке) – при выкипании электролита в АКБ можно долить дистиллированную воду, чтобы восстановить емкость батареи;

необслуживаемые кальциевые аккумуляторы (с маркировкой Ca/Ca на корпусе) – не выкипают и не склонны к саморазряду.

Свинцово-кислотные АКБ отличаются доступной ценой, их устанавливают на конвейерах автосборочных заводов на большинство моделей авто. Но существуют и более современные АКБ с улучшенными характеристиками.

Гибридные аккумуляторы сочетают преимущества малосурьмянистых и кальциевых АКБ. Они почти не выкипают, устойчивы к глубокому разряду и перепадам напряжения и не требуют обслуживания. Они обозначаются буквами Ca/Sb, Ca+ или словом Hybrid. Гибридные аккумуляторы рекомендуется устанавливать на автомобили, которые расходуют большое количество электроэнергии.

Гелевые аккумуляторы и батареи, изготовленные по технологии AGM, – это АКБ, внутри которых находится абсорбированный или гелеобразный электролит. Такие аккумуляторы отличаются улучшенной производительностью и большим сроком службы. Они выдерживают намного больше циклов «заряд-разряд», чем обычные свинцово-кислотные батареи. Поэтому их ставят на современные автомобили, оснащенные системой «старт-стоп».

Щелочные аккумуляторы – батареи, в которых роль электролита играет не соляная кислота, а едкий калий. Аккумуляторы щелочного типа хорошо переносят глубокий разряд и перезаряд. Они могут накапливать большую емкость и работать при очень низких температурах. Но щелочные АКБ значительно дороже кислотных, что существенно ограничивает сферы их применения. Они используются в качестве стартерных аккумуляторов только на грузовых автомобилях и спецтехнике.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля?

В инструкции к авто указаны основные требования к АКБ. В соответствии с ними на сайте Oiler.ua можно отсортировать аккумуляторы по напряжению, емкости, стартовому току и другим параметрам. Очень важно ставить на автомобиль только те АКБ, которые соответствуют требованиям производителя.

При покупке автомобильного аккумулятора следует обратить внимания на такие параметры:

емкость батареи – эта характеристика показывает максимальный заряд, который может накопить новая исправная батарея. АКБ емкостью от 40 до 60 А·ч устанавливаются на легковых авто, от 80 А·ч и выше – на внедорожниках и коммерческой технике;

пусковой ток – этот параметр показывает силу тока, которую может выдать АКБ в момент запуска двигателя. Батарея со слишком низким пусковым током не сможет уверенно провернуть коленчатый вал, чтобы запустить мотор;

полярность – показывает расположение клемм относительно корпуса батареи. От полярности зависит, получится ли подключить провода под капотом к соответствующим клеммам.

Как узнать, какой аккумулятор подходит для моего авто?

Кроме технологии производства и технических характеристик, существует еще много отличий между различными марками и моделями АКБ. Если вы не уверены в том, какая батарея лучше подходит для вашего авто, ее можно подобрать с помощью специалистов сети сервисных станций Oiler. Просто зайдите на сайт Oiler.ua, задайте вопрос консультанту – и получите квалифицированную помощь по подбору АКБ для вашего автомобиля.