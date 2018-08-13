Мультфильмы канала ПЛЮСПЛЮС рекомендованные к просмотру в школах четвертый год подряд

Уже четвертый год подряд ученики младших классов традиционно начнут свой учебный год с мультфильмами канала ПЛЮСПЛЮС. Министерство образования и науки Украины в очередной раз рекомендует мультфильмы собственного производства канала к просмотру ученикам 1-4 классов при проведении Первого урока, а также в течение учебного процесса.

Школьникам рекомендуется к обучению два проекта канала, каждый из них, кроме развлекательного характера, имеет развивающий и вдохновляющий. Мультфильм «Світ чекає на відкриття» рассказывает детям об изобретениях и вдохновляет на их создание, а «Це – наше, і це – твоє» – рассказывает о вещах и достижениях, которыми гордится вся страна.

«Для многих школ Украины уже является традицией начинать учебный год с мультфильмами ПЛЮСПЛЮС, а мы, со своей стороны, очень рады быть частью учебного процесса. Чтобы обучение школьников было еще более интересным, наша команда продолжит готовить новые сюрпризы для украинских школьников, чтобы каждый праздник Первого звонка всегда был для них особым днем», – рассказывает Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 медиа.

9 августа Министерство образования и науки Украины направило письма в общеобразовательные школы с официальной информацией о мультфильмах ПЛЮСПЛЮС и рекомендацией к их просмотру. Учителя могут скачать видеоматериалы проекта «Світ чекає на відкриття» и «Це – наше, і це – твоє» на сайте канала ПЛЮСПЛЮС – http://plus-plus.tv/. Возможность загрузки будет доступна до конца октября. В режиме онлайн мультфильмы будут доступны постоянно.