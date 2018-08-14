Августовский счет - 161 «Фокстрот»

В конце лета ритейлер откроет новый магазин в Никополе, увеличив сеть магазинов, и реформирует два магазина в Одессе и Белой Церкви.

Торговая сеть «Фокстрот» приглашает в новый магазин «Фокстрот» в Никополе, по пр. Электрометаллургов, 28, который начнет свою работу 30 августа. Общая площадь магазина составляет 1468 м кв, а площадь торгового зала составляет 960 м кв.

Кроме того, среди реформированных магазинов, горожан на августовский шопинг пригласят обновленные магазины в Одессе (Днепропетровская дорога, 125 б, торговая площадь 1610 кв м) и в Белой Церкви (ул. Ярослава Мудрого, 40, торговая площадь 1370 кв м).

Праздничные мероприятия по случаю открытия новых и реформированных магазинов сети «Фокстрот» состоятся позже.

Пока что на 17-19 августа праздник открытия готовят для своих покупателей реформированные магазины в Одессе (ул. Новощепный ряд, 2), и во Львове (ул. Княгини Ольги, 106), техническое открытие которых состоялось в июле. Содержательные и креативные праздники для «Фокстрота» организовывают специалисты ивент-агентства Lioncom. Покупателей ждут приятные сюрпризы и развлечения в стиле «Вперед за безупречностью!». «Все торжественные открытия «Фокстрота» концептуально и идейно отличаются от открытий других ритейлеров, - комментирует Захарий Сердюк, главный менеджер ивент-агентства Lioncom. – Это, как правило, тематические мероприятия в британском стиле, которые имеют свою особую изюминку. Поэтому все запуски магазинов под брендом «Фокстрот» становятся узнаваемыми».

Справка: торговая сеть «Фокстрот» в августе 2018 насчитывает 161 супермаркет суммарной торговой площадью 151 тыс кв м в 90 городах Украины. «Фокстрот» является абсолютным лидером в категории магазинов бытовой техники по уровню узнаваемости бренда, посещения и покупок (81,2% по данным TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +).

Темпы роста товарооборота реформированных магазинов в сравнении с прошлым годом на 45% превышают темпы роста товарооборота в сети. По данным similarweb.com интернет-магазин foxtrot.ua посещают ежемесячно 4, 4 млн пользователей интернета.

Количество участников программы лояльности «Фокс клуб» по состоянию на начало 2018 достигло 7 млн ​​человек.